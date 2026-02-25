「愛在光復」公益路跑號召鏟子超人4/4重返 中將指揮官率逾百官兵參與

愛在光復公路益跑活動，當地居民歡迎鏟子超人重返。（鄒雙喜提供）

去年9月23日「樺加沙」颱風引起馬太鞍溪堰塞湖潰壩，花蓮縣光復鄉遭到洪水無情肆虐，迄今仍待重建；「超馬上校」鄒雙喜在參與救災過程中，深受來自全國各地的「鏟子超人」感動，為了協助災區重建及恢復商機，號召在4月4日清明節連假舉辦「愛在光復」公益路跑活動，所有收入將捐給當地弱勢團體，並呼籲「鏟子超人」歸隊，再次發揮愛心協助光復重建。

光復洪災期間除了數以萬計的「鏟子超人」投入救災外，國軍救災主力部隊陸軍花東防衛指揮部獲悉「愛在光復」公益路跑活動後，熱愛運動的指揮官黃超政中將立即號召第二作戰區（花蓮、台東）官兵，由109位官兵組成「正義路跑隊」熱情參與，參與人數還在增加中，希望帶頭號召更多「鏟子超人」及參與救災的各界人士踴躍參加。

黃超政中將表示，「愛在光復」公益路跑活動相當有意義，國軍自然不落人後，當天他將帶隊參加，希望以整齊的軍容及團隊精神，鼓舞所有選手並為災民們加油打氣。

活動發起人鄒雙喜說，這場公益路跑活動希望能發揮光復住民傳統之光，號召「鏟子超人」參與重建新生豐富之旅，協助災民迎向重建美好家園未來之路；活動共有兩大主軸，分別是：選手之夜：4月3日（星期五）下午6時（箭筍饗宴選手之夜）；路跑活動：4月4日（星期六）上午6時（鏟子超人重返榮耀），地點在花蓮糖廠（光復糖廠停車場）。

路線經過受災嚴重的中山路、中正路（火車站前）、林森路（國中、高職）、武昌街（祭祀廣場、教會）、馬太鞍溪堤防、佛祖街、太巴塱社區、阿陶莫部落等，讓跑者親身感受自然災害的無情破壞、親眼目睹居民受災慘境；此外也將原本是運糖鐵道改建後的「林田幹線」納入賽道，跑者經過時可以體會到當年蔗糖採收後，火車鳴笛冒著濃煙載運經過時的興盛景況；而台糖經營的大農大富平地森林農場，也是全馬組別選手最後折返的區域，浸淫在一片綠地藍天和蜿蜒曲折自行車步道上，以徜徉開放歡暢的心胸，奔馳在中央山脈和海岸山脈間的縱谷平原，享受濃郁森林芬多精的洗禮。

紀念獎牌以「鏟子超人」為設計理念，外觀形狀以光復鄉行政區域輪廓為基底，超人筋肉型線條象徵當時志工協助災後復原時，全心全力展現「無我無私 人溺己溺」的大愛精神；圓鍬則代表重建過程艱辛及災後重生力量的凸顯；「愛在光復」四字是現任中國美術協會理事長李沃源大師親書，剛勁溫潤的筆劃如行雲流水般舒展渾然大氣，一筆寫出新生意境，帶來視覺上祥和安定的力量；底部則以原住民「FATA`AN」母語，闡述族群融合，以共同信念、堅定意志攜手恢復家園、創建光復鄉美好未來。

紀念衫的設計也將融入阿美族、客家族群的元素。正面部分以阿美族重要慶典祭儀所穿戴的「情人帶」為連結線，同時彰顯原住民（FATA`AN）及客家人（油桐花）各自的服飾文化特色。背後在頸部下方則呈現光復鄉行政區塊圖形及鄉徽，旨在提醒民眾「莫忘初衷」及「飲水思源」意念；由書畫大師李沃源親撰「愛在光復」書法體，則以橫陳方式排列，傳達公益活動全民參與主題；兩袖口部分以傳統服飾紅、藍兩色搭配，象徵熱情活力與陽光希望，期盼為災後重建注入力量。

賽程中補給飲用水、補充熱量食物及賽後餐食，將採用地方居民、攤商、農戶生產作物等供應；完賽紀念品則提供稻米、糖製物、農產品等，以實際行動回饋地方。「愛在光復」公路益路跑3月2日截止報名。

愛在光復公益路跑活動，鏟子超人成為海報主角。（鄒雙喜提供）

愛在光復公益路跑完賽獎牌及紀念衫，極具意義及收藏價值。（鄒雙喜提供）

愛在光復路跑活動4月4日舉行，歡迎鏟子超人重返光復。（資料照）

國軍第二作戰區官兵是救災主力，將組成正義路跑隊參加公益路跑，並由指揮官黃超政中將帶隊。（資料照）

