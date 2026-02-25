為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中私立國中小營養午餐僅弱勢生免費 何欣純主張：不分公私立全免費

    2026/02/25 09:49 記者陳建志／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純今天強調，若自己當選台中市長，國中小營養午餐不分公私立，通通免費。（何欣純立委提供）

    民進黨台中市長參選人何欣純今天強調，若自己當選台中市長，國中小營養午餐不分公私立，通通免費。（何欣純立委提供）

    台中市公立國中小營養午餐免費政策115學年起上路，台中市長盧秀燕昨天宣布，免費政策將擴及私立國中小及國、私立高中職的弱勢學子，不過民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，國中小免費營養午餐，是台中「兒童福利政策」的重要一環，不該把孩子家庭貼標籤，強調若當選市長，國中小營養午餐，不分公私立，通通免費。

    何欣純表示，今年1月初，提出台中國中小營養午餐免費的主張，沒多久，盧市長隨即宣布今年9月就要實施；雖意外、也不意外，畢竟盧市長總是隨著外界壓力而變化，對於市政建設、照顧市民的那條線，我們始終看不清楚。

    何欣純表示，因盧市長僅針對公立國中小的孩子免費，忽略捨棄其他2萬多名念私校的孩子，自己認為這樣的政策有極大疏漏，必須補足。因國中小免費營養午餐，是台中「兒童福利政策」重要的一環，孩子就是我們的孩子，應該公平等同、不應該有任何分別。

    何欣純指出，昨天看到盧市長要送出追加預算，但又標榜「折衷版」，只納入私立國中小弱勢孩子。再次把孩子劃分成兩個世界、把孩子的家庭貼上標籤，這絕對不是市府該做的事。衷心期盼盧市長能再考量，在議會審查預算前，能將私立國中小孩子一併補足納入。

    何欣純允諾，若自己當選市長入主市府，一定追加預算彌補不足，貫徹「兒童福利政策」重要的一環：台中國中小營養午餐不分公私立，通通免費。

    圖
    圖 圖 圖
