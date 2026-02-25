嘉義台17線東石南橋將改建 預計3月中施工

南區公路新建工程分局長林俊和說，改建工程會避開連假、台灣燈會期間。（記者王善嬿攝）

嘉義縣台17線東石南橋在1989年竣工，因梁底高程不足，交通、防洪功能不敷使用，交通部公路局南區公路新建工程分局規劃辦理「台17線東石南橋改建工程」，為避免影響農曆春節、228連假、台灣燈會期間疏運交通，預計3月15日之後陸續施工。

新工南分局長林俊和表示，台17線東石南橋因現有梁底高度低於堤頂高度，而且橋墩間距跨度不足，規劃辦理全橋改建，範圍北起台17線里程120k+360，向南跨越朴子溪至台17線121k+298，施工內容包含東石南橋橋梁主體、兩側引道段等部分，完工後符合防洪需求，且增加橋面寬度，以利民眾行車及救援疏散。

新工南分局表示，規劃改建橋長616公尺，原本橋面路寬僅8.7公尺，改建後增至13公尺寬，橋梁落墩則增加墩與墩的間距，將減少至8墩，梁底高程預計抬高至少達7公尺；橋面原本僅有2線車道，兩側將各增一個機車道。

新工南分局說，改建工程預計3月起採全橋封閉施工，施工期間規劃台61線側車道為替代道路。

公路局新工南分局日前簡報台17線東石南橋改建工程規劃。（記者王善嬿攝）

