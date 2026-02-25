為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國220件脫穎而出 官田國中楊喬琳畫《排灣族婚禮》奪特優

    2026/02/25 09:38 記者洪瑞琴／台南報導
    南市官田國中學生楊喬琳作品《排灣族婚禮》，拿下第16屆全國原住民兒童繪畫創作比賽國中組特優。（南市教育局提供）

    南市官田國中學生楊喬琳作品《排灣族婚禮》，拿下第16屆全國原住民兒童繪畫創作比賽國中組特優。（南市教育局提供）

    南市官田國中學生楊喬琳以作品《排灣族婚禮》榮獲第16屆全國原住民兒童繪畫創作比賽國中組特優，在全國220件國中組參賽作品中，僅10件獲此殊榮，表現相當亮眼，也為台南爭光。

    楊喬琳表示，創作靈感來自家族婚禮所拍攝的照片，她希望透過畫筆呈現排灣族傳統婚禮中家族成員間熱鬧而緊密的情感連結與儀式氛圍。她從構圖練習開始，反覆調整畫面比例與人物位置，逐步完成草稿；再以水彩層層堆疊營造空間感與光影變化，最後運用白色壓克力顏料細緻點出服飾紋樣與亮點，讓整體畫面更具層次與張力。能獲評審肯定，她感到非常開心，也感謝家人、師長與同學一路支持，直言這份榮耀屬於所有陪伴她完成創作的人。

    台南市長黃偉哲表示，原住民族文化是台灣多元社會的重要資產，透過藝術創作引導學生認識族群歷史與文化內涵，是深化多元文化教育的重要途徑。楊喬琳以畫筆詮釋排灣族婚禮，不僅展現對文化的理解與情感，也呈現長期學習累積的成果。他肯定學校與指導老師的陪伴與引導，期盼更多孩子在學習過程中找到屬於自己的表達方式，在理解文化的同時建立自信與創作能力。

    教育局長鄭新輝指出，楊喬琳從家族婚禮的真實經驗出發，將生活記憶轉化為完整細膩的藝術創作，在眾多作品中脫穎而出實屬不易。這份榮耀不僅屬於學生個人，也展現學校長期扎實推動文化教育的成果。

    南市官田國中學生楊喬琳（左）於24日獻獎並接受市長黃偉哲表揚。（右）（台南市府提供）

    南市官田國中學生楊喬琳（左）於24日獻獎並接受市長黃偉哲表揚。（右）（台南市府提供）

