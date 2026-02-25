獨家》罕見鳥界空戰！ 雙烏鴉聯手狂追擊老鷹 如戰機纏鬥震撼曝光

兩隻烏鴉聯手狂追擊應是大冠鹫的猛禽。（「阿全」提供）

台中市一名當舖老闆大年初三返鄉過年，與家人回到南投鹿谷鄉探親時，意外直擊一場宛如鳥界空戰奇景，只見天空中一隻體型明顯較大的老鷹振翅盤旋，卻遭兩隻烏鴉緊追不放，時而逼近啄擊、時而高速繞飛，三鳥在灰濛天空中翻轉、俯衝、閃避，宛如上演一場戰機纏鬥攻防戰，畫面緊張又壯觀。

當舖老闆「阿全」形容，當時老鷹多次試圖拉高高度滑翔脫身，但兩隻烏鴉彷彿鎖定目標般死追到底，不斷從側後方突襲，持續好一段時間才逐漸飛離視線，「真的像在看自然界的空戰片」。

畫面曝光後引發網友熱議，不少人直呼「第一次看到烏鴉敢追老鷹」、「以小搏大太震撼」，也有網友認為應是典型護巢行為，「附近一定有築巢，巢中有蛋或幼鳥，烏鴉父母才會拚命反擊」，「護子戰力無上限」、「空中版保全巡邏」，也有人驚呼「團隊戰術太專業」。

有網友指出，這類行為稱為「圍攻」，是小型鳥類集體驅趕掠食者的防禦策略，該隻應是大冠鷲的猛禽，可能是捕食幼鳥或鳥蛋，只要靠近繁殖區，就可能遭群鳥聯手騷擾，烏鴉尤其常見，因為牠們領域性強、合作性高，會輪流逼近、從後方偷襲，讓體型較大的猛禽因干擾過多而選擇離開。

而烏鴉也是少數被認為具有高度智慧鳥類之一，不僅能辨識人臉、記憶危險，甚至會使用與製作工具，並透過群體學習傳承經驗，牠們在空中協同防禦時往往展現高度默契，看似驚險的追逐，其實是為了守護巢穴與下一代的「保衛戰」，令人嘖嘖稱奇。

