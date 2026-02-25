「玻璃娃娃」小雪街頭藝人初試啼聲 甜美嗓音吸引圍觀打賞

熱愛歌唱的玻璃娃娃小雪首度擔任街頭藝人，表現令人驚嘆。（新北市社會局提供）

新北市八里愛心教養院「玻璃娃娃」小雪，雖然身罹重症，卻無法阻擋她熱愛唱歌表演的念頭，她在街頭藝人小新的鼓勵下，日前到台北松菸廣場開唱，兩人歌聲動人，各種流行歌曲都能朗朗上口，一連唱了4小時，路人駐足圍觀，也不吝打賞，總共給兩人上萬元的豐厚賞金，給小雪很大的鼓勵，她表示有機會她還要繼續到街頭獻唱，用歌聲傳遞希望。

小雪罹患成骨不全症，俗稱「玻璃娃娃」，一出生就被父母遺棄，被當年台北縣政府社會局送到八里愛心教養院撫養，已在教養院生活30多年，雖然身體受到侷限，但她熱愛學習，不僅用一雙纖細巧手捏塑黃色小鴨，也可以捏塑海芋花鐘等；此外也學習輪標舞和綠手指，尤其綠手指在老師特製的輔具協助下，從播種到育苗樣樣來。

請繼續往下閱讀...

不畏生的小雪在教養院「生命之美」校園巡迴展時，她還充當導覽，為大家一一介紹院生的創作，令觀賞者留下深刻印象，雖然行動不方便，但小雪從小熱愛唱歌，靠著手機和連接音箱的電腦，每年的熱門歌手與歌曲都是她學習模仿的對象，院生封她為「亞洲愛心小天后--Yuki！」小雪也以此為榮。

八里愛心教養院長劉文湘表示，由於小雪一直有個明星夢，剛好同仁蔡佳蓉的兒子小新，有多年的餐廳駐唱經驗，也在松菸、華山、西門町等街頭演唱過，在小新的鼓勵下，小雪終於勇敢踏出第一步，教養院協助小雪申請街頭藝人證，並決定到人潮較多的松菸廣場演唱。

小雪坦言一開始有點緊張，但在小新的帶領下，兩人合唱了幾首後，她越唱越有信心，接連唱了「痴情男子漢」、「屋頂」、「Forever Love」，尤其她最愛的偶像畢書盡「Love More」，每一首都唱進大家心坎裡，不只現場觀眾熱情響應，還有線上直播的朋友也紛紛按讚、送愛心。

「玻璃娃娃」小雪和街頭藝人小新在台北松菸廣場開唱，不少遊客駐足聆聽打賞。（新北市社會局提供）

小雪和小新合唱王識賢、孫淑媚的招牌歌「雲中月圓」，歌藝精湛。（新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法