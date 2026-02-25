宜蘭礁溪田間水溝驚見「Tiffany藍」 環保局：最高可罰300萬

宜蘭礁溪水利溝疑似遭油漆污染。（脆Threads網友yryr2__4提供）

宜蘭縣礁溪鄉踏踏路附近農田排水系統昨被民眾發現疑似被污染，水色「藍到像人行道」，還以為是地板，照片發文引來網友熱議，有人稱是「PU跑道」，還有人說「藍的好好看」，如「蒂芙妮藍」。環保局24日晚間獲報到場稽查，水色雖恢復正常，但懷疑是遭油漆染色，今天將逐戶訪查，若違反水污染防治法，最高可處300萬元罰鍰。

有網友在脆Threads發文，24日下午發現踏踏路附近農田水利渠道遭染色，發問「水溝的水直接藍到像地面 超級可怕這是工廠放的嗎」？晚間也補充說明，那時候只有往水流的反方向走，有看到慢慢變淡，然後逐漸消失，但是沒有往下游走，「已通報環保局。」

其他網友紛紛扮起柯南辦案並留言，認為是工業排放廢水，也有人說像是含銅廢水，大家撻伐要找出污染源，直呼宜蘭不能變這樣被污染，另有網友說這個藍，乍看很像人行道、PU跑道，實在很誇張。

宜蘭縣環保局稽查科表示，24日晚間約8點接獲民眾通報，隨即於半小時內派員趕抵現場，水色已恢復正常，經查四周均無發現異狀，不過仍逐戶拜訪清查，但因是晚上無人回應，今天會再前往追查。

稽查科指出，經照片初步研判，顏色污染像是油漆，懷疑是民眾施作工程後，直接清洗沾染油漆的器具導致，因是水性漆，一經清洗容易暈染並隨著周邊水流出去，造成大面積染色，但顏色相對也退得快，因此較難追查源頭，除非還能找到清洗器具佐證，因水體變色屬實，此舉已違反水污染防治法第30條規定，可處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局前往稽查，水色恢復正常。（宜蘭縣環保局提供）

環保局獲報隨即前往稽查污染源。（宜蘭縣環保局提供）

網友拍下農田水利溝遭染色，像是人行道。（脆Threads網友yryr2__4提供）

水利溝疑似遭油漆污染，網友稱藍到像人行道。（脆Threads網友yryr2__4提供）

