百合花對貓致命！ 新北動保處示警：誤食恐急性腎衰竭

貓在舒適愜意的吊蘭盆栽趴著。（圖由動保處提供）

春節假期剛結束，不少民眾以優雅芬芳的百合花妝點居家環境，但這抹幽香卻可能對家中貓咪帶來致命風險。新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，百合花全株對貓咪皆具強烈毒性，即使攝入極少量，也可能引發急性腎衰竭，飼主切勿輕忽，避免「賞心悅目」釀成無法挽回的悲劇。建議飼主改以波士頓腎蕨、酒瓶蘭或吊蘭等對貓咪無毒的植物替代百合花，即使誤食也較不易造成嚴重中毒。

動保處毛寶貝醫療中心醫師李孟陽指出，百合花對人體無害，卻對貓咪高度危險。雖然毒性機轉尚未完全明確，但已知花瓣、莖、葉、花粉，甚至花瓶內的水都含有毒性。貓咪若僅是走過沾染花粉，梳理毛髮時舔入，或因好奇舔食花瓶裡的水，毒素便可能迅速攻擊腎小管上皮細胞，在數小時內造成不可逆的腎臟損傷。

楊淑方表示，若發現愛貓曾接觸百合花，並出現頻繁嘔吐、流涎、精神萎靡、食慾不振或躲在角落不願活動等症狀，應立即送醫，把握黃金急救時間。處理關鍵在於「分秒必爭」，切勿自行在家催吐，應攜帶植物樣本或拍照供獸醫判斷。中毒初期18小時內若能進行大量輸液治療，有助沖淡毒素並維持腎臟代謝功能。

楊淑方說，預防勝於治療，建議飼主改以波士頓腎蕨、酒瓶蘭或吊蘭等對貓咪無毒的植物替代百合花，即使誤食也較不易造成嚴重中毒。同時可提供貓草，增加貓咪遊玩時間與環境豐富度，降低對植物的啃咬與破壞。她也提醒，若因疏忽提供有害環境或食物導致動物重傷或死亡，恐涉及違反動物保護法。民眾若有飼養或醫療問題，可撥打1959動保專線或獸醫師諮詢專線（2959-6353）尋求協助，共同守護毛寶貝健康。

對酒瓶蘭充滿好奇的貓咪。（圖由動保處提供）

