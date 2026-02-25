為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠島船班減班掀抗議 東縣府承諾補助維持每日上下午各1班

    2026/02/25 09:49 記者黃明堂／台東報導
    綠島居民抗議觀光淡季船運減班。（記者黃明堂翻攝）

    綠島居民抗議觀光淡季船運減班。（記者黃明堂翻攝）

    台東綠島在春節過後進入旅遊淡季，由於客輪業者計畫大幅減班並調漲票價，引發當地居民、漁民及觀光業者的集體焦慮。昨日，無黨籍縣議員王姷力帶領大批群眾聚集於綠島區漁會前廣場，針對台東縣政府與客輪業者的決策表達強烈抗議，要求政府正視離島居民的基本生存權，避免因交通斷層導致生活機能崩潰；縣府承諾補助維持每日上下午各ㄧ班。

    過去每逢春節後的觀光淡季，台東縣政府多會撥款補貼船公司，以維持每日至少2航次的往返頻率。然而，今年縣府因經費短缺決定停止這項補助，業者在成本壓力下，宣布從3月起將每日航班縮編為僅剩一班，且計畫調漲綠島居民票價30元。王姷力指出，航班減半不僅打擊剛起步的淡季觀光，更對漁民造成致命傷，許多新鮮漁獲若無法及時出島銷售，將直接面臨報廢損失。

    為了平息鄉親怒火並尋求解決方案，王姷力在抗議行動後立即與台東縣長饒慶鈴取得聯繫。她強調，交通是離島居民的命脈，絕不能因經費問題而讓生活品質倒退。饒慶鈴隨後對此作出正面回應，指示交通處必須跨局處「找錢」來填補補助缺口，並承諾由縣政府負擔相關費用。根據縣府最新決議，從3月1日起，台東往返綠島的船班將恢復為每日上下午各一班，確保進出交通不中斷。

    台東縣政府交通及養護工程處交通管理科長劉奇朋也對外說明，縣府目前正積極籌措經費，透過精準的航次補貼，確保業者有足夠動力維持營運。此外，針對居民最在意的票價問題，經過縣府與業者多方協調，船公司最終達成共識，同意撤回調漲計畫，維持當地居民票價凍漲。這場由減班風波引發的抗爭，在縣府承諾挹注經費與業者讓步下暫時落下帷幕，居民生活與漁獲運輸的權益也得以在3月淡季前獲得保障。

