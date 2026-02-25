學測成績揭曉拚「錢」途 彰基護理師年薪逾65萬優於高鐵

彰基醫學中心總院長陳穆寬（左6）霸氣力挺「彰基護理好聲音」，去年總獎金突破30萬元。（圖由彰基提供）

今年（2026年）大學學測成績今天（25日）揭曉，考生們拿到成績單後，緊接著面臨推甄與選填志願的關鍵時刻，所選科系往往決定了4年後的就業起跑點。在眾多職業中，護理師職涯因起薪穩定且具備高度專業，加上就業需求長期存在，很難被AI機器人完全取代，是兼具現實與現實考量的選擇。彰基醫學中心指出，大學剛畢業的護理師年薪超過65萬元，待遇甚至優於高鐵基層員工。

根據薪資查詢平台統計，高鐵站務員起薪約3萬8000元，年薪中位數約63萬元。相比之下，彰基醫學中心人資處長江季蓉表示，以去年資料為例，大學畢業的新鮮人護理師，即便只上純白班班，起薪也有4萬4600元，總年薪約65.1萬元；若願意挑戰每月8天的夜班，年薪更可增加到74.4萬元。

除了薪資具競爭力，彰基護理部主任蕭惠祝強調，醫院推動「友善職場」與「職涯成長」雙核心策略，總院長陳穆寬為落實以人為本，將院內的護理友善職場推動委員會提升至院部層級，且基層代表比例近9成，讓第一線的意見能直接進入決策圈，減少溝通隔閡。

針對即將步入職場的新鮮人，彰基也提供實質的加碼措施，包括校園徵才與指定期限前報到獎金最高可拿1.1萬元；若是實習生或參與「最後一哩」計畫，獎金最高4.8萬元；若簽署3年留任合約，最高可領取17萬元。此外，院方也透過智慧醫療減輕負擔，利用AI生成護理紀錄與生理數據自動傳輸，每日約可節省2.7小時的間接護理工時。

在生活福利上，彰基全新的員工宿舍今年可完工，配置健身房與完善門禁；院內亦設有專屬托嬰中心與幼兒園，讓護理同仁在專業進修之餘，也能兼顧家庭生活，為這群守護民眾健康的「白衣天使」提供實質後援。

彰基為協助新進護理師適應工作環境、融入彰基大家庭，成立「護昕團契」，並不定期舉辦紓壓活動，幫助護理新鮮人調適身心。（圖由彰基提供）

