府城最高樓飯店慶生17歲 只加價17元享升等禮遇

台南遠東香格里拉飯店慶祝十七歲生日，推出旅客只要加價十七元，可享房、餐升等的禮遇專案。（飯店提供）

毗鄰火車站與成功大學的台南最高樓─遠東香格里拉飯店，於邁入17歲生日之際推出限時住房優惠，透過象徵性的加價17元，讓旅人升級套房空間或晨間早餐體驗，飯店希望以更輕鬆的方式，讓旅客享受寬敞旅宿空間與貼心服務的春季度假時光，詳情可洽訂房組：（06）702-8899。

遠東香格里拉飯店表示，即日起至今年5月31日止，飯店推出「17週年慶」系列住房專案。其中「周年慶奢華禮遇・升等套房」專案，每房每晚5820元起，旅客入住豪華閣尊榮客房，每房只加價17元可升等至27坪、1房1廳的「雅仕套房」。獨立客廳與臥室的配置，讓住宿不只是過夜，而是能慢下來的府城居所體驗；同時享有豪華閣貴賓廊禮遇，包含早餐、全日咖啡與茶飲、精選軟性飲品，以及傍晚雞尾酒與精緻小點時光。提醒禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒，專案詳情及線上訂房：https://sltn.tw/MOOK0。

請繼續往下閱讀...

此外，對於偏好以味覺展開旅程的旅人，該飯店亦推出「慶週年・早餐加17元」專案，尊榮客房每房每晚4117元起，亦有高樓層特選尊榮客房及尊榮家庭房、行政家庭房等房型，讓不同旅遊型態的旅客都能彈性選擇。無論單人、雙人、4人入住，每房僅需加價17元起，可於翌日享用遠東Café自助式早餐，餐點以多元中、西、日式料理為基礎，並融入台南在地小吃與古早台式風味。

住客不必外出排隊、就能品嚐道地牛肉湯、擔仔麵、虱目魚皮粥等小吃，並依每日輪番供應紅燒土魠魚麵、韭黃蝦仁飯、小卷米粉、粉漿蛋餅、肉燥米糕或刈包等特色料理。上述專案所有房價依每日浮動房價為準，並需加10%服務費與5%稅金，專案房型每日限量供應。

台南遠東香格里拉飯店慶祝十七歲生日，推出旅客只要加價十七元，即可享房、餐升等的禮遇專案。（飯店提供）

台南最高樓的遠東香格里拉飯店慶祝十七歲生日，推出旅客只要加價十七元，即可享房、餐升等的禮遇專案。（飯店提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法