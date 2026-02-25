化廢為寶！高市焚化底渣再利用 年減碳17座中央公園

焚化再生粒料廣泛應用在公共工程。（市府提供）

高雄市環保局化廢為寶，將垃圾焚化後底渣，製成焚化再生粒料，年處理量可達23萬噸，作為道路基層與管線回填，年減碳達2200公噸，相當於17座高雄中央公園年固碳量，打造淨零循環城市。

高雄市為工業大城，全力推動廢棄物轉型，113年底啟用底渣再利用廠，年處理量可達23萬噸，足以百分之百處理全市底渣，讓原本廢棄物重獲新生，變成焚化再生粒料。

環保局表示，焚化再生粒料為垃圾焚化後留下底渣，經過嚴格再生技術與品質管理，變成性能接近天然材料的再生粒料，強調垃圾焚化不是終點，而是「資源化」起點。

環保局說，焚化再生粒料已經廣泛應用在民眾日常生活中，包括道路基層與管線回填，城市基礎建設如高壓地磚、透水磚，或是交通安全設施如紐澤西護欄等，以公共工程為大宗。

環保局表示，焚化再生粒料不僅減少對天然砂石依賴，發揮實質減碳效益更佳，每年減少2200公噸二氧化碳排放，相當於17座種滿樹的高雄中央公園年碳吸收量，將持續平衡產業發展與環境永續，透過循環經濟打造具備韌性的永續未來！

