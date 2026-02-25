為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    化廢為寶！高市焚化底渣再利用 年減碳17座中央公園

    2026/02/25 08:59 記者陳文嬋／高雄報導
    焚化再生粒料廣泛應用在公共工程。（市府提供）

    焚化再生粒料廣泛應用在公共工程。（市府提供）

    高雄市環保局化廢為寶，將垃圾焚化後底渣，製成焚化再生粒料，年處理量可達23萬噸，作為道路基層與管線回填，年減碳達2200公噸，相當於17座高雄中央公園年固碳量，打造淨零循環城市。

    高雄市為工業大城，全力推動廢棄物轉型，113年底啟用底渣再利用廠，年處理量可達23萬噸，足以百分之百處理全市底渣，讓原本廢棄物重獲新生，變成焚化再生粒料。

    環保局表示，焚化再生粒料為垃圾焚化後留下底渣，經過嚴格再生技術與品質管理，變成性能接近天然材料的再生粒料，強調垃圾焚化不是終點，而是「資源化」起點。

    環保局說，焚化再生粒料已經廣泛應用在民眾日常生活中，包括道路基層與管線回填，城市基礎建設如高壓地磚、透水磚，或是交通安全設施如紐澤西護欄等，以公共工程為大宗。

    環保局表示，焚化再生粒料不僅減少對天然砂石依賴，發揮實質減碳效益更佳，每年減少2200公噸二氧化碳排放，相當於17座種滿樹的高雄中央公園年碳吸收量，將持續平衡產業發展與環境永續，透過循環經濟打造具備韌性的永續未來！

    焚化再生粒料廣泛應用在道路基層與管線回填。（市府提供）

    焚化再生粒料廣泛應用在道路基層與管線回填。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播