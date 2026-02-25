台北燈節今起登場 交管措施、公車改道一次掌握

台北燈節西門展區交管。（交大提供）

台北燈節今年採雙展區，今（25日）起至3月15日在花博公園圓山園區及西門紅樓等地登場，市警局交通警察大隊表示，觀賞花燈及多元展演活動預計吸引大量人潮造訪，除了花博展區因於路外空間舉辦，無需封閉道路；西門展區平日下午5點至晚上10點、假日下午4點至晚上10點，酉陽街、延平南路（武昌街至酉陽街）、秀山街，封閉管制車輛通行。

交大指出，西門展區涵蓋西門紅樓、中華路一段（開封街至長沙街）及中山堂廣場、台灣省城隍廟（武昌街一段），周邊路段連帶進行封閉、彈性及停車管制，公車配合開幕日及假日漢中街管制，取消停靠西門市場（漢中）站位，民眾可至前後鄰近站位內江街或寶慶路候車。

● 封閉管制

平日17時至22時及假日16時至22時，酉陽街、延平南路（武昌街至酉陽街）、秀山街管制車輛通行。

開幕日（2月26日）及假日16時至22時，漢中街（成都路至內江街）雙向、漢中街（內江街至長沙街）北向管制車輛通行。

省城隍廟猜燈謎晚會於2月26日、2月28日、3月3日及3月7日14時至24時，武昌街（重慶南路至博愛路）管制車輛通行。

● 彈性管制

成都路於開幕日（2月26日）及假日16時至22時，視現場人潮彈性管制車道。

● 停車管制

中華路（開封街至長沙街）燈節期間16時至22時，兩側黃線禁止臨時停車。

酉陽街平日17時至22時及假日16時至22時，南側1席裝卸貨停車位暫停使用。

秀山街平日17時至22時及假日16時至22時，台北郵局旁機車停放區（非公有停車格）只出不進。

武昌街（武昌街1段22巷至博愛路）2月26日、2月28日、3月3日及3月7日0時至24時，汽機車停車格暫停使用。

公共運輸處提醒，2月26日至28日、3月1、7、8、14、15日（都是假日），下午4點至晚上10點漢中街管制，公車18、235、257、621、640、640A、758、783等路線將受影響，可於大台北公車網頁、公車APP查詢，電洽1999或公車站牌上各調度站詢問，也可搭乘捷運在西門站下車（花博展區坐到圓山站）後步行前往。

