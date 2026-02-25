高雄冬日遊樂園實境打怪 4隻「超巨獸」壓軸現身

AR沉浸式怪獸對決以駁二淺三碼頭為起點，串聯棧貳庫、哈瑪星台灣鐵道館、音浪塔及旅運中心五大港區節點，各據點皆設置專屬QR Code立牌，手機掃描即可觸發不同怪獸現身。（青年局提供）

2026高雄冬日遊樂園熱潮進入最終倒數！高市青年局祭出最強壓軸，2/27至2/28推出大港青年防衛隊AR沉浸式怪獸對決，4隻「超巨型怪獸」將現身駁二。

青年局長林楷軒表示，這次的「大港青年防衛隊」不僅是視覺盛宴，更是一場科技實戰演練，活動以「打怪、打卡、挺青創」為核心，利用AR技術的高互動性吸引人潮湧入，進一步導流至周邊青創店家，將人氣轉化為實質消費動能。

林楷軒指出，屆時共有4隻怪獸登場，由青年局扶植的在地團隊「好視設計（Hao Shi Design）」與設計師張健一操刀，巧妙揉合日本昭和怪獸的復古美學與高雄本土元素，展現本市新媒體與數位內容創作的設計力。

「AR沉浸式怪獸對決」將整座高雄港灣化為巨大實境遊戲場！冒險路線由駁二淺三碼頭出發，串聯棧貳庫、哈瑪星台灣鐵道館、高雄流行音樂中心（音浪塔）及旅運中心五大熱門地標。

民眾只要在各據點掃描專屬QR Code，沉睡的怪獸便會躍入螢幕，透過多種攻擊模式與民眾展開虛實對決，體驗城市景觀化身為科技舞台的驚喜感。

大港青年防衛隊將2/27至2/28在駁二淺三碼頭盛大舉行，現場除AR打怪，更打造充滿70、80年代懷舊氣息的昭和風格微縮城市，以及「超級青年特訓基地」，包含「創業挑戰—電流急急棒」、「自我突破—英雄能量拳擊機」與「公共參與—城市積木任務」三大熱血關卡，詳情可至高市青年局官網或「大港青年防衛隊」活動官網（https://2026dydt.com.tw/）。

掃描QR Code即可觸發怪獸登場，透過多種攻擊模式展開對決，並即時錄製虛實整合畫面分享社群。（青年局提供）

民眾可自由選擇港灣地點作為背景，並於手機畫面中放置怪獸、調整大小與位置，打造專屬沉浸互動畫面。（青年局提供）

完成怪獸定位後，民眾可切換不同攻擊特效與招式，錄製與怪獸對決的沉浸短影片，並上傳社群平台分享專屬英雄時刻。（青年局提供）

