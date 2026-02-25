泰博科技勞資爭議 勞工局籲公司與工會對話協商

泰博科技企業工會秘書長汪英達盼泰博公司與工會誠意協商。（資料照）

泰博科技企業工會秘書長汪英達23日與6位被解雇移工到新北市府前抗議，訴求凍結資方移工配額，盼資方守法協商，但該公司昨午有另一派員工分別在五股、南崁廠集結發聲，抗議汪英達與解雇移工以「少數人對立操作」所做的行動有損公司聲譽與勞工利益，喊「勞資合作、共創雙贏」，汪英達今對此回應，他再次期盼泰博公司懸崖勒馬，立即停止打壓工會與強迫勞動，與工會誠意協商；新北市勞工局則呼籲泰博公司秉持理性與誠意，與工會協商解決爭議。

汪英達稱，泰博資方昨天於五股和南崁廠區下令員工於公司外集結，並配合公司舉標語、喊口號等，皆屬公司實際指揮監督員工之行為，與工會完全無關。

他表示，工會自成立以來，一切行為均合法，昨天幾位發言的泰博資方代表所言內容，皆與事實完全不符。他說，公司要求100多名員工填寫入會申請之事，實屬打壓工會之不當勞動行為，工會大會已經過決議，暫緩審理，並將申請不當勞動行為。

汪英達稱，公司對全體幹部和1名會員解雇為非法，盧先生等皆非工會會員，所稱之「解除工會幹部與秘書長職務」，皆屬子虛烏有，完全非法。

他指出，泰博資方昨再度讓全體移工站到動員前線配合演出，且必須簽署工會舉行罷工投票之假不在場證明，不但屬不當勞動行為，且顯有強制罪嫌疑，並將工會尚在公司之全體會員陷於未來偽證罪之可能，工會將採取一切法律途徑處理。

昨天在五股、南崁廠集結發聲的員工則強調，工會已依法完成入會與改選，2月4日，102位基層同仁依《工會法》備齊文件，依法完成入會程序，2月5日依法召開臨時會員大會，出席比例達法定門檻，議程與表決皆符合章程，並完成罷免掉6個幹部與新幹部改選，當天也已完成新任理監事選出，同時解除外部人士汪英達之秘書長職務，全程錄影存證，相關決議與文件也已報送主管機關備查。

有關泰博工會爭議，新北市勞工局回應，泰博工會是依《工會法》規定審查後核准登記成立，而部分勞工所述該工會設立程序有不合法等情，建議應循法律途逕解決，泰博公司不得以此為由否認企業工會地位，籲秉持理性與誠意，與企業工會協商解決爭議，勿再橫生枝節，擴大紛爭，期盼雙方透過對話化解爭議。

泰博科技的新北五股廠、桃園南崁廠昨天有逾700位現職員工集結，抗議汪英達與解雇員工相關抗議行動有損公司聲譽，影響營運與生計。（資料照）

