上帝視角看彰化！旅遊平台大改版 隱藏秘境水噹噹

彰化「線上沉浸式旅遊平台」今年新上架彰化市、芳苑鄉及伸港鄉等多處熱門景點。（縣府提供）

彰化美景再升級，這次要讓大家用「上帝視角」看透家鄉！彰化縣政府推動「線上沉浸式旅遊平台」內容大改版，除了優化原有的鹿港老街場景，今年全新上架彰化市、芳苑鄉及伸港鄉等12處景點。最吸睛的是，平台導入高空空拍技術與720度環景視野，讓民眾能看見即使人到了現場也難以窺見的居高臨下全景，虛擬體驗甚至比現場更具震撼力。

許多人常說看照片比現場美，這次平台改版確實做到了這點，透過居高臨下的空拍視角，八卦山大佛在綠林環抱下全景、王功漁港蜿蜒的海岸線美景，以及芳苑海空步道如巨龍般盤踞在濕地上的壯麗畫面，通通收錄其中。這些平時即便到了現場也無法輕易看到的「隱藏版秘境」視角，透過螢幕就能一覽無遺，水噹噹的畫面令人驚嘆。

縣府去年首度推出該平台，以鹿港龍山寺、天后宮等10處古蹟為核心，今年度新增景點包括彰化市的小西街巷、扇形車庫，以及芳苑鄉的海牛採蚵等生活文化場景，讓民眾在線上就能感受人與海洋共存的生活風貌。

城觀處指出，沉浸式旅遊的魅力在於提供多角度切換，讓民眾先行感受地方氛圍。平台網址（https://tourism.chcg.gov.tw/tour/tour.html）提供中、英文介面，民眾上網搜尋進入首頁後，只要從頁面標示的景點直接點進去，就能立刻開啟「上帝視角」，探索平時看不到的彰化秘境，未來將持續結合數位科技豐富內容，讓大家不受時空限制，隨時隨地都能漫遊彰化。

平台讓大家用「上帝視角」高空鳥瞰八卦山大佛風景區的全景，還有穿梭在天空步道頂端感受綠意，虛擬體驗超有趣。（縣府提供）

彰化縣政府推動「線上沉浸式旅遊平台」今年大改版，新增許多景點，空拍景讓人震撼。（縣府提供）

彰化縣政府全新改版的旅遊平台鏡頭同時也細膩記錄海牛採蚵生活文化。（縣府提供）

彰化芳苑海空步道的壯麗弧線，讓大家不用出門只要上「線上沉浸式旅遊平台」就能找到美景。（縣府提供）

彰化縣「線上沉浸式旅遊平台」今年全新收錄更多更棒的景點，只要從頁面標示的景點直接點進去，就能立刻開啟「上帝視角」。（圖擷取旅遊平台）

