大學學測今9點開放查成績 明起可申請複查

115學年度大學學測今將公布成績。圖為大學入學考試中心外觀。（資料照）

115學年度學科能力測驗考試成績將於今上午9時開放查詢，並於明天寄發成績單，大考中心表示，考生如欲申請成績複查，明上午9時起至3月4日下午5時，可至大考中心網站申請，成績複查結果通知書將於3月11日寄發。

大考中心表示，考生報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將以0911-511-467手機號碼發送簡訊通知考生成績。惟若所填行動電話號碼已設定拒收企業簡訊，將無法收到簡訊通知。另，中心亦將於今日上午以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。

大考中心指出，為方便考生快速查詢成績，中心首頁將於上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」。上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）學科能力測驗之「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績。查詢服務開放至今年8月31日止。學測成績以60級分制表示之成績查詢服務，則將於今年4月8日開放查詢。

此外，大考中心提到，明天將寄發成績通知單。集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。如欲申請成績複查，明起可至大考中心網站學科能力測驗之「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料，並應於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。

115學測共約12.1萬人報名，3月11日起進入繁星推薦報名階段，3月18日放榜（含第八類學群一階篩選結果），3月23日起開始個人申請入學報名，3月31日公布一階篩選結果，5月為各大學安排二階面試時間，預計6月11日放榜。大考中心將於稍晚公布成績統計資料，含各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。

