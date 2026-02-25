為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今起連續短波通過！吳德榮：晴雨交替、冷暖更迭頻繁

    2026/02/25 09:11 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，今起短波盛行，晴雨交替、冷暖多變，感受上氣溫的變化幅度將相當大。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，今起短波盛行，晴雨交替、冷暖多變，感受上氣溫的變化幅度將相當大。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（25日）北部及東北部天氣稍轉涼；東半部地區、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天起短波盛行，晴雨交替、冷暖多變，感受上氣溫的變化幅度將相當大。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天鋒面掠過，北部及東半部有局部短暫雨；東北季風南下，北台灣轉涼。

    吳德榮說，明天（26日）短暫空檔，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨；晚起另一鋒面前中高雲移入，雲量增多；週五（27日）鋒面南下，中部以北轉有局部雨，天氣轉涼；週六（28日）鋒面降雨區往南移動、範圍略縮小。

    下週日（3月1日）至週一（2日）上午降雨略好轉，天氣回暖，局部地區仍有短暫降雨的機率；下週一下午起至週五（6日）又是另一段短波盛行，將持續晴雨、冷暖頻繁更迭的天氣型態。

    吳德榮分析，最新模式模擬顯示，今天開始連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面偶有對流性降雨，伴隨的「春雷」及較大雨勢，機率有逐波提高的趨勢。

    吳德榮補充，鋒後冷空氣並不強，僅達「東北季風」等級，台北測站最低氣溫都在15度以上。但因冷暖頻繁更迭，感受上氣溫的變化幅度都很大。

