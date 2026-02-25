為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春神來了！洋紅風鈴木盛開 台中賞花地圖曝

    2026/02/25 07:48 記者蘇孟娟／台中報導
    台中街頭洋紅風鈴木盛開春神降臨。（圖：市府提供）

    台中街頭洋紅風鈴木盛開春神降臨。（圖：市府提供）

    春神來了！台中市區栽植不少洋紅風鈴木隨著氣溫回暖，近來陸續綻放紅花海，宣告春天降臨，粉嫩花團綻放枝頭，為城市鋪上一層浪漫色彩，台中市建設局曝賞花地圖，建設局指出，目前已進入最佳觀賞期，民眾在市區可就近走春賞花，享受春暖花開。

    建設局指出，最近台中市區多處洋紅風鈴木花況亮眼，花色鮮明飽滿、層層綻放，與藍天、綠蔭交織成繽紛畫面，隨著花季揭開序幕，粉紅花海成為市民散步、運動與打卡留念的熱門場景；至於每年均讓民眾備極期待的黃花風鈴木目前正醞釀花勢，預計隨氣溫持續上升將陸續綻放，未來可望再掀起一波金黃色花海熱潮。

    建設局長陳大田也曝賞花地圖，他指出，目前包括西區美術園道、經國園道、北屯區新平公園及四張犁公園等地，皆可欣賞洋紅風鈴木盛放景象，民眾可就近賞花，感受春日限定的溫暖氛圍。

    建設局提醒，賞花之餘請勿攀折花木或踩踏草坪，共同維護環境整潔與花況品質，讓城市美景得以長久延續。最新花況與賞花資訊可至建設局官網「賞樹情報」專區查詢，提前規劃賞花路線，把握春日最浪漫的粉紅時刻。

    台中洋紅風鈴木近來盛放，市區就能賞花。（圖：市府提供）

    台中洋紅風鈴木近來盛放，市區就能賞花。（圖：市府提供）

