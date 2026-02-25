屏東高樹「奇幻大津」叫好叫座 線上票全部搶購一空

奇幻大津將瀑布化為動態畫布。（記者羅欣貞攝）

今年復辦的屏東高樹「奇幻大津」光影藝術活動，2月6日正式對外開放以來，人氣持續攀升，除了春節線上、現場票均秒殺外，如今更傳出到3月4日活動結束前，不管是假日或平日，每天的線上票也都已被搶購一空，目前只剩每日200張現場票名額。

屏東縣政府在高樹鄉大津瀑布推出的「奇幻大津」光影藝術沉浸式體驗，前年首辦就掀起熱烈話題，去年步道因颱風受損而停辦，今年復辦再創口碑，吸引大批遊客專程前來朝聖，春節連假期間不僅線上預購很早就售罄，每日限量200張現場票也幾乎秒殺。

請繼續往下閱讀...

「奇幻大津」活動持續至3月4日，由於太受歡迎，到活動結束前的所有線上預售票（每日800名）在昨日已全部預購一空，屏東縣府文化處表示，感謝大家熱情支持，奇幻大津 ibon線上票券已全數完售，每日下午5點開放當日全時段票券現場販售，限量200張售完為止，每人限購4張。因活動人氣踴躍，近期約下午3點即出現排隊人潮，建議有意購票民眾自行評估到場時間。

「奇幻大津」燈區規劃多組主題燈座，入夜後光影沿著山林層層展開，兼具藝術性與自然氛圍。燈組包含「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」及「歡迎光林」、「奇幻大津」等主題，依循步道動線與地形特色配置，融合生態意象與在地元素，引領民眾在夜色中穿梭山林，感受光影藝術與自然景觀交織的獨特體驗。

奇幻大津在步道旁打造美麗燈組。（記者羅欣貞攝）

美麗的奇幻大津光影藝術。（記者羅欣貞攝）

奇幻大津線上票券已全數搶購一空。（取自屏東縣府文化處臉書）

