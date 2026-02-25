六龜林業循環場域2/26開張 見證國產材循環經濟新里程碑

林保署屏東分署首座「六龜林業循環利用場域」，設在六龜苗圃，明（26）日熱鬧揭牌開張。（林保署屏東分署提供）

農業部林業及自然保育署屏東分署首座「六龜林業循環利用場域」，明（26）日將熱鬧揭牌開張，場域設置先進木竹生質顆粒造粒系統，可將荖濃溪和旗山事業區每年約660噸的疏伐資材，轉化為生質顆粒，落實資源全循環。

屏東分署表示，建置林業循環利用場域核心目的為推動國產材全材利用，提升林業剩餘資源的附加價值，「六龜林業循環利用場域」設在六龜苗圃，為該分署首座整合林業剩餘資材從收集、處理到加值利用的示範據點，場域設置先進的木竹生質顆粒造粒系統，預計將荖濃溪及旗山事業區每年約660噸的疏伐資材，轉化為生質顆粒，落實資源全循環。

屏東分署指出，木顆粒的應用並不僅限於能源使用，其穩定來源與環保特性也能與地方產業形成互利模式，例如提供觀光旅宿業作為低煙、環保的鍋爐燃料；協助農村社區替換傳統柴火，提升加工作業的燃料效率；甚至可搭配地方農特產品烘焙、乾燥需求，打造「低碳加工」亮點，讓木材循環利用帶動更多地方產業升級。

揭牌活動現場將進行場域導覽和多元產品成果展示，讓與會者深入了解林業剩餘資材如何「點材成金」，分署長楊瑞芬表示，六龜林業循環利用場域啟用，象徵台灣林業從傳統生產邁向循環永續的關鍵轉捩點，期待透過公私協力模式，打造一個生產、生活、生態「三生合一」的示範場域。

