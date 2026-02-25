為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    六龜林業循環場域2/26開張 見證國產材循環經濟新里程碑

    2026/02/25 07:33 記者蘇福男／高雄報導
    林保署屏東分署首座「六龜林業循環利用場域」，設在六龜苗圃，明（26）日熱鬧揭牌開張。（林保署屏東分署提供）

    林保署屏東分署首座「六龜林業循環利用場域」，設在六龜苗圃，明（26）日熱鬧揭牌開張。（林保署屏東分署提供）

    農業部林業及自然保育署屏東分署首座「六龜林業循環利用場域」，明（26）日將熱鬧揭牌開張，場域設置先進木竹生質顆粒造粒系統，可將荖濃溪和旗山事業區每年約660噸的疏伐資材，轉化為生質顆粒，落實資源全循環。

    屏東分署表示，建置林業循環利用場域核心目的為推動國產材全材利用，提升林業剩餘資源的附加價值，「六龜林業循環利用場域」設在六龜苗圃，為該分署首座整合林業剩餘資材從收集、處理到加值利用的示範據點，場域設置先進的木竹生質顆粒造粒系統，預計將荖濃溪及旗山事業區每年約660噸的疏伐資材，轉化為生質顆粒，落實資源全循環。

    屏東分署指出，木顆粒的應用並不僅限於能源使用，其穩定來源與環保特性也能與地方產業形成互利模式，例如提供觀光旅宿業作為低煙、環保的鍋爐燃料；協助農村社區替換傳統柴火，提升加工作業的燃料效率；甚至可搭配地方農特產品烘焙、乾燥需求，打造「低碳加工」亮點，讓木材循環利用帶動更多地方產業升級。

    揭牌活動現場將進行場域導覽和多元產品成果展示，讓與會者深入了解林業剩餘資材如何「點材成金」，分署長楊瑞芬表示，六龜林業循環利用場域啟用，象徵台灣林業從傳統生產邁向循環永續的關鍵轉捩點，期待透過公私協力模式，打造一個生產、生活、生態「三生合一」的示範場域。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播