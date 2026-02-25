02/25各報重點新聞一覽

立法院新會期昨開議，朝野黨團協商同意，行政院版國防特別條例草案於三月六日付委。圖為立法院長韓國瑜。（記者廖振輝攝）

自由時報

與民眾黨版本併案審查 政院版國防特別條例 三月六日付委

行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案迄今無法付委。立法院昨天開議，朝野黨團協商同意，行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入三月六日院會報告事項中，並交付外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

已和美方聯繫溝通 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

川普對等關稅遭最高法院裁定失效，改依一二二條款對全球課徵十五％疊加MFN關稅。行政院副院長鄭麗君昨強調，台美已洽簽對等貿易協定（ART）及投資備忘錄（MOU），面對關稅新局，MOU不受影響、且ART是有利基礎，我方已與美方聯繫，正積極溝通中，將爭取既有優惠待遇基礎不致改變，讓產業享有相對優勢及最佳待遇。

桃市經發局前科長收賄 起訴5人

桃園地檢署二〇二三年三月調查某食品廠吳姓負責人，找上桃園市政府蕭姓顧問行賄經濟發展局熊姓副局長被拒及遭舉發案，意外發現經發局前工業行政科長施合隆與秦姓約僱助理（已退休），涉嫌利用職掌工廠變更及毗連非都市土地審查職權，與三名代辦業者發展出長期「對價關係」接受供養，桃檢與廉政署去年十月搜索帶回五嫌訊問，檢方昨偵結依違反貪污治罪條例起訴五人，五人共繳回三七〇萬六千元犯罪所得，檢方建請法院量處適當之刑。

聯合報

美關稅豁免 我27項農產未列入

美國總統川普關稅政策變變變，行政院副院長鄭麗君昨天表示，美國聯邦最高法院判決不涉及一九六二年貿易擴張法「二三二條款」，台美投資備忘錄（ＭＯＵ）取得的優惠待遇不變；不過，我方原本在對等貿易協定（ＡＲＴ）中爭取到二○七二個品項豁免，但在一九七四年貿易法「一二二條款」的行政命令中，蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等，並未列入豁免清單。

軍購特別條例下月6日付委 韓國瑜提醒藍黨團趨吉避凶

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案卡關已久，立法院昨朝野黨團協商後獲共識，拍板三月六日交付委員會審查。行政院長卓榮泰表示，歡迎大家共同跨出這一步，但國防專業不宜由在野主導；他也以世界棒球經典賽為例說「台灣是一隊」，盼朝野通過政院版財劃法、總預算案、軍購特別條例等案。

中國時報

賴清德：盼兩岸交流合作 和平共榮

海基會24日舉辦「2026大陸台商春節活動」，賴清德總統致詞表示，從前總統蔡英文到他的兩任民進黨政府，都希望兩岸能夠維持現狀，兩岸共同目標就是增進兩岸人民福祉，希望交流合作讓兩岸能夠走向和平共榮。賴清德罕見地在提及對岸時，多次使用「中國大陸」一詞。大陸涉台學者包承柯認為，賴的講話調子有放軟，並凸顯延續蔡英文兩岸政策原則，重新包裝「兩岸互不隸屬」。包承柯強調，今年大陸的對台工作會議精神，也是希望兩岸和平交流。

國防採購特別條例 朝野有共識付委審查

歷經在野黨聯手在立法院程序委員會10次杯葛的行政院1.25兆元國防採購特別條例草案，在美方施壓、立法院長韓國瑜表態本會期將列優先議程，以及賴清德總統允諾至立院國情報告後，卡關出現轉機。朝野24日達成共識，政院版特別條例列入3月6日院會報告事項，民眾黨版併案審查，此外，國民黨團也重申將盡快自提版本。

行政院副院長鄭麗君昨強調，面對關稅新局，台美洽簽的MOU、已取得二三二條款最惠國待遇都不會改變。（記者塗建榮攝）

桃園市經發局前工業行政科長施合隆與秦姓約僱助理涉嫌收賄，檢方昨偵結依違反貪污治罪條例起訴。（資料照）

