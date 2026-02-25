為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金價居高不下！元宵乞金龜超夯 高雄廟宇湧上萬人擲筊

    2026/02/25 00:20 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山文衡殿推出2兩4錢重「金關帝」市值50萬元。（廟方提供）

    鳳山文衡殿推出2兩4錢重「金關帝」市值50萬元。（廟方提供）

    意誠堂關帝廟推出大龜王金釵1兩重，市值近30萬元。（廟方提供）

    意誠堂關帝廟推出大龜王金釵1兩重，市值近30萬元。（廟方提供）

    五甲龍成宮推出3688斤大龜王加贈1兩重小金龜，市值高達70多萬元。（記者陳文嬋攝）

    五甲龍成宮推出3688斤大龜王加贈1兩重小金龜，市值高達70多萬元。（記者陳文嬋攝）

    金價居高不下，元宵乞金龜正夯，高雄市廟宇推出擲筊博80萬元休旅車、大龜王送1兩小金龜達70多萬元，上萬人潮擲筊試手氣破紀錄，近200人擲出6聖杯，228連假可望再創新高。

    春節連假長達9天，加上金價創新高，高雄多間廟宇砸重金，回饋地方毫不手軟，獎品豐富多樣，供民眾拚好禮，好康不輸買彩券，中獎機率卻更高，吸引上萬人潮試手氣。

    最大獎是鳳山五甲關帝廟推出市值80萬元油電休旅車，廟方推出數百個獎項也最多，還有120斤龜王加碼1萬2千元紅包，也能摸彩筆記型電腦、55吋液晶電視等，「天選之人」有機會獨得3大獎。

    鳳山五甲龍成宮為高雄最大媽祖廟，推出3688斤大龜王加贈1兩重小金龜，市值高達70多萬元，還有3錢重媽祖金項鍊、1錢重金戒指等，春節連假湧入數萬人潮參香。

    五甲關帝廟高達1萬多人擲筊，近200人擲出6聖杯；五甲龍成宮湧入近萬人擲筊試手氣，連擲筊券也被搶光，廟方將加印便民，已有200多人擲出5聖杯，人數持續成長創新高。

    鳳山文衡殿也推出2兩4錢重「金關帝」市值50萬元，還有3錢3重金關帝項鍊、2錢3重金關帝項鍊，董事長楊世忠表示，今年吸引2千多人擲茭，近400人擲出3聖杯，人數比往年成長1倍。

    此外，苓雅區意誠堂關帝廟除了打造140萬大龜王賑濟外，今年砸重金300多萬元，推出大龜王金釵1兩重市值近30萬元，還有金關帝2兩重、金雞王及金龜王1兩多重，小金龜王、金項鍊、金戒指等1至3錢，主委洪榮豊表示，往年斥資200萬元，今年金價飆漲達300多萬元，將於大龜王2月25日遊巡踩街祈福後，26、27日舉辦擲筊大賽，歡迎民眾共襄盛舉。

    五甲關帝廟推出市值80萬元油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟推出市值80萬元油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟吸引萬人擲筊博油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟吸引萬人擲筊博油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

    圖
    圖 圖 圖
