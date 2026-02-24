內埔年街抽獎吸客百萬人次 賣出近4萬張摸彩券 還有5萬元大戶捧場

春節期間內埔年街湧入大批逛街消費人潮。（記者陳彥廷攝）

屏東縣在潮州春節市集越來越興盛後，目前不論屏東市、還是內埔鄉、東港鎮都有舉辦年街夜市，過年期間吸引至少百萬人次前來的內埔年街，共賣出近4萬張摸彩券，眾所矚目的頭獎汽車，也是1名來自九如鄉的民眾獲得，破除「內定」傳聞。

內埔鄉的年街約在800攤左右，利用六堆紀念公園四週道路封路舉辦，因路幅較寬、且南側有近5甲地可停車，近年吸引大量外地人來走春，人多亂丟垃圾的人也多，鄉公所清潔隊清不勝清，直到今天由鄉長鍾慶鎮帶隊確認清潔無誤後才收尾，熱鬧年街總算告一段落。

內埔年街從原本使用消費券換抽獎券，因疑似遭人濫用改為純購買抽獎券方式摸彩，1張20元，2024年及去年竟接連摸出同一人抽中汽車，因機率極低，坊間盛傳「內定」，不過，屏東地檢署分案調查後查無不法結案，事件早在網路渲染，這也成為內埔年街吸客力之一，去年進行今年年街攤商抽籤時，就有攤商挑明是自己也要抽，也要看看到底是誰中頭獎汽車前來抽攤位，「不想缺席盛事」。

眾所關注的結果，最後成功破除謠言，鄉長鍾慶鎮抽出1位來自九如鄉的鄉親，本身在九如從事零售業，共購買100張共2000元的摸彩券，開春抽中汽車直呼「幸運」，不過，網路仍有話講，諸如「當然不敢連抽三次」、「是我也換人抽」等言論依舊。

鄉公所指出，今年人潮非常多，最後共售出近4萬張摸彩券，頭獎得主是真的非常好運，因為還有兩名「5萬元大戶」，1人有摸到大獎現金10萬，另1人比較低調，不了解他最後得了什麼獎。公所強調，整個摸彩公開透明，恭喜各位得主開春獲喜。

