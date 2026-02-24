為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北燈會鐵花秀 火光超震撼

    2026/02/24 23:39 中央社
    鐵花秀表演者將攝氏1600度的高溫鐵水擊向天際。(中央社)

    鐵花秀表演者將攝氏1600度的高溫鐵水擊向天際。(中央社)

    中國山西鐵花秀團隊演出，以高溫鐵水製造絢麗火花，視覺效果震撼。(中央社)

    中國山西鐵花秀團隊演出，以高溫鐵水製造絢麗火花，視覺效果震撼。(中央社)

    新北燈會今年邀請屬中國文化遺產的山西打鐵花演出，以高溫鐵水製造絢麗火花場面震撼。攝影愛好者一早就到場卡位，人潮擠滿草坪天橋。打鐵花團隊接續將前往苗栗、嘉義演出。

    苗栗、嘉義接力登場

    新北市民政局向中央社記者表示，去年三重先嗇宮「神農文化祭」首度邀請山西鐵花秀演出獲熱烈迴響，今年再次邀請團隊22日至24日於新北燈會演出。

    今晚是山西鐵花秀在新北燈會最後一場表演，從傍晚就有民眾陸續架設攝影器材卡位，至演出開始前人潮已蔓延至整個草坪，辰光橋上也擠滿觀看民眾。表演者將攝氏1600度的高溫鐵水擊向天際，變出流星般的火焰，搭配燈光與火壺視覺效果震撼，讓民眾驚呼連連。

    徐姓攝影師說，他連3天都到場拍攝，很多人都一早就來卡位，今天較晚到沒搶到第一排位置。他指出，打鐵花的火花飛濺畫面絢麗，且每個角度的構圖、呈現效果都不同，是非常好的練習題材，因此吸引許多攝影同好前來朝聖，加上今天天氣不錯，更有機會拍到火光在水中的倒影。

    打鐵花有千年歷史

    民政局介紹，打鐵花原是中國古代匠師在鑄造器皿時發展出的民俗技藝，流傳於黃河中下游，以河南、山西最為流行，起源於北宋，盛行於明清，至今已有千年歷史。

    民政局指出，表演者會將熔化的鐵水朝空中擊打，因鐵水溫度極高，擊打時會形成細小鐵珠，鐵珠在空中迅速冷卻爆炸形成美麗火花，也象徵祈求豐收和幸福，被列為中國非物質文化遺產。

    主辦單位表示，這次先嗇宮以宗教和藝術交流名義邀請山西鐵花秀演出，也感謝文化部、陸委會及移民署核准，讓團隊24人順利來台。除了這3天在新北燈會之外，團隊25日、26日也將前往苗栗、27日在嘉義市演出。

