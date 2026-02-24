中原文創園區將開新夜市？桃市府：若審查順利最快9月營業

中原文創夜市基地西側以中原文創園區為界，北側以普忠路為界，南以忠仁路為界。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區前身為中原營區、有「桃園版華山」之稱的中原文創園區要有夜市了？有網友在社群平台PO出桃園市政府一份有關「興仁國際開發有限公司申請設置本市中壢區中原文創夜市攤販集中區公告徵求意見案」公文，夜市基地面積約5444平方公尺，預計營業時間每週五、六及日下午4時30分至晚上12時30分，引起網友熱議。

其實，中壢仁海宮去年慶祝建宮200週年，去年8月起在泰豐輪胎舊址舉辦大型廟會市集（夜市），即是由興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）負責營運，早在去年12月7日廟會市集收攤前，興仁花園夜市團隊即著手在距離該址數百公尺的中原文創園區申請設置此一新的夜市。

對此，桃市府經濟發展局市場科今（24）日表示，此案基地西側以中原文創園區為界，北側以普忠路為界，南則以忠仁路為界，攤位數約168攤，依據「桃園市攤販集中區管理自治條例」規定，預估整套申請、審查流程約6個月，順利的話預計9月可望開始營業。

市場科說明，此公告徵求意見案期間為2月13日起公告30日，公告徵求民眾意見期間內，攤販集中區四鄰建物所有權人有異議者，應以書面載明自然人姓名、身分證字號及地址，向經濟發展局提出意見，以供作設置桃園市中壢區中原文創夜市攤販集中區的參考，自公告期間結束之日起逾30日者，市府得拒絕接受異議。

對於有外界誤以為中原文創園區要改成中原文創夜市，中原文創園區也澄清，該夜市申請設置用地為商業用地，是民間向市府申請營運，非中原文創園區內，也並無隸屬或合作關係。

中壢仁海宮去年8月起在泰豐輪胎舊址舉辦大型廟會市集（夜市），即是由興仁花園夜市團隊負責營運。（資料照，記者李容萍攝）

