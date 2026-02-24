驚！彰化和美散落百支釘子 警追「撒釘人」

員警將散落路面的釘子逐步清除乾淨，避免車輛被刺破輪胎。（警方提供）

彰化縣和美鎮線東路二段與彰和路交叉路口處，今天（24日）晚間突然散落大量釘子，用路人行經時發現緊急閃避，險象環生；和美警分局據報派員趕往現場警戒，指揮交通，並把散落路面的數十至上百支釘子火速清除，警方將調閱路口監視器，追查掉落釘子的車輛，將針對駕駛人開罰，並呼籲若有民眾車輛輪胎遭刺破可向警方通報，向肇事駕駛求償。

有民眾今晚6點半經過線東路二段與彰和路口處時，發現路面有許多螺絲釘，立即向和美警方通報，警方據報立即派員趕往現場，由員警指揮用路人從旁行經或繞道通行，並且進行路面釘子清除作業，粗估有數十至上百支，所幸這起路面散落螺絲釘事件未釀事故或人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

有網友PO文說，若剛好在這段時間經過該路段的用路人，應盡速檢查輪胎是否有卡釘子，並留意胎壓是否異常，行駛中若有抖動或異音，請盡快安全停車查看。

警方則指出，載運中的釘子掉落路面，可依道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法