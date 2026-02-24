復康巴士「錦澎號」上路 黃偉哲致贈感謝狀

吳筱婷女士捐贈復康巴士（左），台南市長黃偉哲（中）代表接受並致贈感謝狀。（台南市府提供）

響應台南市照顧弱勢優先的施政理念，吳筱婷捐贈1輛復康巴士，今（24日）舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受並致贈感謝狀。

黃偉哲表示，這輛復康巴士不僅是吳女士送給父母最溫暖的驚喜，更是送給全體市民最實質的祝福。他指出，目前全市共有155輛小型及1輛中型復康巴士，每月出勤約2萬5千多次，平均每車每日出勤7趟以上，全年行駛里程超過3萬公里，肩負接送身心障礙者與行動不便長者的重要任務。車輛長時間高頻率使用，維護與汰換格外關鍵，民間捐贈更顯珍貴。

他也感謝社會各界長期投入公益，無論是復康巴士捐贈，或過去面對楠西地震、丹娜絲風災等天災時的善心援助，都展現台南人團結互助的力量。正因有這股溫暖支撐，城市才能在平時與非常時期，都穩定守護市民生活。

吳筱婷表示，父親祖籍澎湖，父母早年在台南白手起家，經營在地企業有成後始終不忘回饋社會，長期關懷弱勢族群。此次有感身心障礙者交通不便，延續父母扶助弱勢的精神，特別出資捐贈復康巴士，並以父母創立公司之名命名為「錦澎號」，象徵感恩與傳承，也盼拋磚引玉，鼓勵更多企業與市民加入公益行列。

社會局表示，全市復康巴士每年可提供逾30萬趟次服務，平均每車每月行駛超過1800公里，多數車輛由民間企業、團體及個人捐贈。此次新車將優先汰換車齡逾10年的老舊車輛，提升行車安全與服務品質，讓交通平權在台南持續向前。

新復康巴士加入服務，助台南提升交通平權。（台南市府提供）

