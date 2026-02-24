客家人「元宵後掃墓」 高平分隊辦清明專案搶救演練…提醒防火5原則

客家人多在元宵節後掃墓，高平消防分隊今辦理防災演練強化墓區安全。（桃市消防局提供）

客家人傳統掃墓稱為「掛紙」或「掛掃」，習慣在農曆正月十五（元宵節）過後、清明節前進行，以正月十六最為普遍，展現勤儉、避開掃墓潮及春耕的習俗。桃園市龍潭區客家族群眾多，桃園市消防局第四大隊高平分隊因應掃墓人潮及防範火災事故發生，今（24）日辦理清明節專案搶救演練，透過實地模擬情境，提前整備清明期間各項防災應變工作，強化墓區公共安全。

高平分隊表示，清明掃墓期間火災多因焚燒紙錢、祭品、施放爆竹或處理雜草不慎所致，呼籲民眾掃墓時應隨身攜帶水袋，並確認火源完全熄滅；清理雜草切勿以火焚燒，應採集中清運或其他安全方式處理。消防局再次提醒民眾遵守清明「防火5原則」：「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」，在慎終追遠、表達追思之際，更應落實防火措施，共同守護山林與公共安全，讓清明節平安順遂、零災害。

高平分隊將於清明節前，持續前往龍潭公墓公園納骨塔加強辦理防火安全宣導，向掃墓民眾說明用火注意事項，並發放清明節防火水袋，提醒燃燒紙錢後務必澆熄餘燼，避免飛火引燃周邊雜草，降低墓區及鄰近山坡地火災風險。

此次演練除加強消防人員災害搶救及緊急應變能力，並結合安檢小組同步實施消防安全設備檢查，逐項確認納骨塔消防設施功能正常，確保場所安全無虞，提升清明期間人潮聚集場所防災量能。

