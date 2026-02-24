天公生越晚越多人 全台唯一「狀元亭」87名街友進駐

農曆正月初九是玉皇大帝聖誕，民眾下班後湧入玉皇宮提前參拜，恭祝玉皇大帝千秋。（記者李惠洲攝）

明天農曆正月初九是玉皇大帝聖誕俗稱「天公生」，今晚從凌晨子時一到（11點至1點）便開始祭拜，今年「天公生」剛好遇到開工上班第二天，許多民眾下班後紛紛湧入天公廟參拜，而台唯一的「狀元亭」也在今日初八、初九這兩天正式展開，讓民眾得以佈施捐助。

「狀元」二個字聽起來有極高的社會地位和官職，但這裡「狀元亭」所代表的是來自各地的弱勢街友在此棚子下方乞討，等待眾多參香的信眾來經過前來布施捐助，「狀元亭」的由來與明太祖朱元璋傳說有關。相傳朱元璋出身貧寒，曾落難當過乞丐與和尚，在落魄時受到百姓幫助，當朱元璋當上明朝皇帝，非常感恩自己在窮困潦倒時，有一群人默默幫助他，於是民間團體延續此「乞丐變皇帝」的故事，在天公生時搭設「狀元亭」，讓這些街友與弱勢團體不再四處流浪，在這裡可以接受信眾的捐助，還有基本的餐盒及飲水，以此傳承這份「施比受更有福」故事中，所展現的大愛與慈悲心。

高雄市聯善立人協會翁主任表示，今年共有87位進駐的弱勢街友，每一位都有造冊登記，只要有違反規定抽菸、喝酒、鬧事的就會被暫時請出「狀元亭」，無法得到民眾得佈施捐助，每一位弱勢街友協會這邊，都會去了解其狀況造冊登記，有的人身世坎坷，有的因病失業走投無路、還有家庭破碎無家可歸流落街頭，每一位街友都有一段故事，在這「狀元亭」他們可以短暫的收到來自各界大德愛心的捐助與祝福，每個收到錢的街友，都相當感謝捐款民眾，逐一說「謝謝」、「新年快樂」；還有信眾把錢放入紅包發送，象徵著「祈求平安」與「轉運」的吉兆。

