    首頁 > 生活

    外交馬拉松！ 台南前進日本高知縣 長跑兼行銷

    2026/02/24 21:53 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市代表團首度赴日本高知縣參與龍馬馬拉松，以體育交流行銷城市。（南市體育局提供）

    台南市代表團首度赴日本高知縣參與龍馬馬拉松，以體育交流行銷城市。（南市體育局提供）

    為深化國際體育交流、拓展城市能見度，台南市代表團參加日本高知縣「高知龍馬馬拉松」，並設攤行銷「台南古都國際半程馬拉松」及「曾文水庫馬拉松」，同步推廣台南觀光與美食，為雙邊首度透過馬拉松建立交流機制。

    活動於2月11日至2月16日舉行，南市政府市長室秘書林唯莉身穿印有國旗圖樣的跑衣參賽，沿途多次聽見日本跑者以中文高喊「加油」，展現體育無國界的溫暖情誼。台南代表團於會場設攤，吸引不少跑者主動詢問賽事資訊。得知古都馬為全台規模第2大的路跑賽事、曾文馬為全台歷史最悠久的馬拉松後，許多人表達高度興趣，期待未來親自造訪台南參賽。

    觀旅局準備的旅遊手冊索取踴躍，試吃品項也廣受好評。台南吉祥物「魚頭君」更成焦點，其背後象徵虱目魚切片的設計引發討論；當地民眾得知靈感來自台南代表性食材虱目魚後，紛紛表示未來想品嚐虱目魚頭料理，成功以創意形象行銷在地美食。

    此行也參訪運動科學中心與縣民運動館，了解日本在運動醫學、科研分析與全民體育推廣上的作法。南市體育局表示，透過交流累積國際賽事經驗，也將持續以體育為橋梁，深化城市合作，讓世界看見台南。

    台南代表團於會場設攤，吸引不少跑者主動詢問觀光旅遊資訊。（南市體育局提供）

    台南代表團於會場設攤，吸引不少跑者主動詢問觀光旅遊資訊。（南市體育局提供）

    南市代表團由市長室秘書林唯莉（右2）率團參賽。（南市體育局提供）

    南市代表團由市長室秘書林唯莉（右2）率團參賽。（南市體育局提供）

