第4波馳援！ 彰化紡織老董挹注66輛救難車抵烏

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭今（24日）屆滿4週年，彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮援助烏克蘭的第4批66輛大型救難車，在船運行駛3個月逾7千公里路程後，今天抵達烏克蘭利沃夫，交由急難應變部門使用，幫助烏克蘭人民。

當地人員還錄影對台灣人道援助表示感謝，並在收到印有愛心國旗的救護車時高喊「烏克蘭愛台灣」，展現 Taiwan can help 的精神。

2023年7月間白璨榮獲得消防署等單位協助，募得退役的消防車、救護車等救災車輛共48輛，再由他耗資千萬元翻新，透過外交部、台灣基督長老教會總會等單位，把救災車輛跨海運到烏克蘭。

緊接著10月間再募得38輛救災車，車身上都貼有烏克蘭文的「台灣與烏克蘭同在」、「榮光歸烏克蘭」，還都印有「愛心形」的台灣與烏克蘭的國旗。2024年1月白璨榮再募得54輛救災車，運往烏克蘭。去年再募得66輛，整修後搭船啟程前往烏克蘭。

白璨榮說，4年的戰火重創烏克蘭，4年來台灣援助到烏克蘭的救難車輛共206輛，這次捐贈車輛有消防車、四輪傳動車、人員運送車、復康巴士、救護車、平板卡車，不僅能運送物資，更發揮運送士兵作戰或救援傷兵等功能，讓台灣國旗隨著救災車前進烏克蘭，讓烏克蘭民眾看到來自台灣最真誠的人道救援，把台灣愛好和平，拒絕戰爭的理念帶到烏克蘭。

馳援烏克蘭的救災車中，有數輛退役的消防車，翻修後都相當新。（資料照）

第4波66輛退役的各式救災車輛，今天已抵達烏克蘭。（白璨榮提供）

