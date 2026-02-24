為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    地底開箱！走進蕭壠祖靈之地 直擊西拉雅千年生活現場

    2026/02/24 22:43 記者洪瑞琴／台南報導
    考古探坑貝塚現象。（南市文化局提供）

    考古探坑貝塚現象。（南市文化局提供）

    蕭壟舊社域出土夾砂陶片。（南市文化局提供）

    蕭壟舊社域出土夾砂陶片。（南市文化局提供）

    為推廣考古教育、深化大眾對在地文化資產的認識，南市文化資產管理處委託國立成功大學考古學研究所，將於2月28日在佳里區舉辦兩場「復返蕭壠祖靈之地」公眾考古活動，限時開放考古探坑，邀請民眾走入發掘現場，近距離認識地表下的文化層與歷史遺留，一同追尋西拉雅族的土地記憶。

    探坑現場宛如地底「開箱」。在考古學家解說下，民眾可了解遺物如何成為拼湊歷史的重要線索。例如大量貝塚堆積，顯示族群與海岸及水域環境的密切互動，反映以水域資源為主的生活型態；帶有燻黑與切割痕的梅花鹿獸骨，呈現狩獵與食物處理方式，為飲食文化提供具體證據；經打磨的魚骨珠等裝飾遺物，則展現族人在日常生活中對美感與身體裝飾的重視。

    文化局長黃雅玲表示，此次考古工作以西拉雅文化遺留為核心，透過發掘、紀錄與分析，逐步了解族群居住型態、資源利用與社會生活，並嘗試勾勒傳統4大社之一蕭壟社的分布範圍。她強調，考古不只是挖掘工程，更是重建歷史脈絡的重要過程。

    文資處長陳思瑀指出，文化層的堆疊如同土地書寫的自傳，記錄人群活動與時間流動的印記。盼透過公眾考古活動，讓民眾理解考古價值，認識文化資產如何在生活中被保存與傳承，讓祖靈之地的記憶再次被看見。

    考古探坑發掘情況。（南市文化局提供）

    考古探坑發掘情況。（南市文化局提供）

    界牆側繪。（南市文化局提供）

    界牆側繪。（南市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播