地底開箱！走進蕭壠祖靈之地 直擊西拉雅千年生活現場

考古探坑貝塚現象。（南市文化局提供）

蕭壟舊社域出土夾砂陶片。（南市文化局提供）

為推廣考古教育、深化大眾對在地文化資產的認識，南市文化資產管理處委託國立成功大學考古學研究所，將於2月28日在佳里區舉辦兩場「復返蕭壠祖靈之地」公眾考古活動，限時開放考古探坑，邀請民眾走入發掘現場，近距離認識地表下的文化層與歷史遺留，一同追尋西拉雅族的土地記憶。

探坑現場宛如地底「開箱」。在考古學家解說下，民眾可了解遺物如何成為拼湊歷史的重要線索。例如大量貝塚堆積，顯示族群與海岸及水域環境的密切互動，反映以水域資源為主的生活型態；帶有燻黑與切割痕的梅花鹿獸骨，呈現狩獵與食物處理方式，為飲食文化提供具體證據；經打磨的魚骨珠等裝飾遺物，則展現族人在日常生活中對美感與身體裝飾的重視。

文化局長黃雅玲表示，此次考古工作以西拉雅文化遺留為核心，透過發掘、紀錄與分析，逐步了解族群居住型態、資源利用與社會生活，並嘗試勾勒傳統4大社之一蕭壟社的分布範圍。她強調，考古不只是挖掘工程，更是重建歷史脈絡的重要過程。

文資處長陳思瑀指出，文化層的堆疊如同土地書寫的自傳，記錄人群活動與時間流動的印記。盼透過公眾考古活動，讓民眾理解考古價值，認識文化資產如何在生活中被保存與傳承，讓祖靈之地的記憶再次被看見。

考古探坑發掘情況。（南市文化局提供）

界牆側繪。（南市文化局提供）

