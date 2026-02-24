白天賞花、夜晚賞燈一次滿足！桃園魯冰花季結合龍潭燈會26日登場

2026桃園魯冰花季將於2月26日至3月8日登場，龍潭大北坑魯冰花田已呈金黃色花海。（記者李容萍攝）

桃園市政府客家事務局、龍潭區公所合辦「2026魯冰花季暨龍潭元宵藝術燈會展覽」，2月26日至3月8日串聯大北坑、台灣客家茶文化館、龍潭大池，白天在大北坑與客茶館花區參加擂茶、奉茶、手作、搗粢粑、天穿日五色粄體驗、文化導覽、音樂表演、主題市集及闖關遊戲，夜晚可順遊龍潭大池燈會，白天賞花、夜晚賞燈一次滿足。

魯冰花的花語為母愛、幸福，龍潭茶園的魯冰花在寒冬中成長，入春開花後結果，凋謝後成為茶樹最好的肥料，讓茶樹生長茁壯，幫助茶農豐收。客家人感念魯冰花對這片土地的貢獻，宛如慈愛無私母親一生對家庭無怨無悔的付出與傳承，將魯冰花視為「客家母親花」。

客家局長范姜泰基表示，今年魯冰花田共種植12公頃，目前大北坑花區花況因日照較充足，已有魯冰花綻放，預估近日盛開；客茶館花區因氣候因素，開花期程較慢，預估228連假後花況會漸入佳境。系列活動27日結合迎古董、28日接財神及3月8日天穿日等3大客家民俗節慶，透過熱鬧踩街、民俗體驗和祭儀文化，展現客家族群迎新納福與敬天愛地的文化特色，呼應魯冰花凋謝後回歸土地、滋養茶樹，讓環境生生不息的永續價值。

龍潭區長鄧昱綵預告，今年龍潭大池燈會以「龍馬精神」為主題，結合地方信仰文化，邀請龍元宮與南天宮規劃「在地特色燈區」、「在地參與燈區」及「互動燈區」，透過「華麗無牆展覽館」策展概念將藝術燈飾融入公共空間，打造兼具美感與互動體驗的元宵燈會。

龍潭區有龍潭大池、石門水庫、小人國及鄰近六福村遊樂園等景點，龍潭警分局針對大北坑魯冰花區假日人潮眾多，採單循環方式管制，請汽機車交通工具遵行單向通行，沿途均不提供停車位；活動期間假日提供接駁車服務，民眾可搭公路客運至龍潭運動公園站或楊梅火車站後站，即可搭接駁車前往大北坑主會場，另可在主會場轉乘接駁車至客茶館及龍潭大池燈會展區。

龍潭警分局長施宇峰呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿在各觀光遊樂區周邊道路任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力的指揮疏導，以免車流延滯耽誤行車時間，另注意財物保管，貴重物品不要遺留在車內，共同維護假期交通順暢與安全。

龍潭區公所邀請龍元宮、南天宮打造兼具美感與互動體驗的元宵燈會。（記者李容萍攝）

今年龍潭大池燈會以「龍馬精神」為主題，規劃「在地特色燈區」、「在地參與燈區」及「互動燈區」。（記者李容萍攝）

