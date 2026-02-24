獨家》台北燈節還是上海燈節？入口「SHANGHAI 2026」比主燈搶眼

2026台北燈節明（25）登場，入口處右側「SHANGHAI 2026」上海市燈區，後方有東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等建築，直接搶走民眾目光，驚呼：「這裡是上海嗎？」（記者蔡愷恆攝）

2026台北燈節明（25）登場，今年首創「雙展區、雙IP」，首度與國際知名IP變形金剛合作，成為花博展區主燈，在捷運月台上即可看到顯眼的變形金剛主燈。但實際走到展區，最顯眼的卻是入口處右側的「SHANGHAI 2026」上海市燈區，後方有東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等建築，直接搶走民眾目光，驚呼：「這裡是上海嗎？」

記者今日白天前往台北燈節花博展區，入口處前看見一組燈區，中間是一匹準備起跑的馬，周圍充滿高聳建築物，前排字樣以黑布遮起，只留數字。不料晚間才發現LED燈已開啟，且前面聚集眾多人潮，比變形金剛或是展區內任何一處都密集，才發現「SHANGHAI 2026」字樣以及上海知名建築，中間還有黑衣人士整齊站著。民眾議論紛紛，質疑到底是台北燈節？還是上海燈節？也有人感到震驚，問身旁友人是否有看錯？黑衣人是保鑣還是燈節工作人員？

查找燈節官方網站，地圖上有13個「友好燈區」，除美國、邦交國聖克里斯多福及尼維斯等國與日韓城市等城市外，確實有標明「上海市」。不過，其餘12個城市與國家全聚集在展區帳篷內，並以繁體中文寫城市或國家名稱，花燈設計風格相似。唯獨上海直接設在入口，風頭甚至超過主燈，旁邊也沒有用繁中寫國家或市名。

台北燈節花博展區入口前設有一組燈區，中間是一匹準備起跑的馬，周圍充滿高聳「建築物」，前排字樣以黑布遮住「SHANGHAI」，只留數字。（記者蔡愷恆攝）

