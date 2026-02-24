台北燈節明登場！西門展區禁菸區末端標語不足 2處吸菸區無雨遮

8公尺高的Baby Molly主燈位在西門紅樓廣場前，以展開雙臂的俏皮形態迎接民眾。（記者孫唯容攝）

2026台北燈節明天正式登場！將一路展演至3月15日，首創「雙展區、雙IP」模式，西門展區、花博園區分別以泡泡瑪特的Baby Molly，以及變形金剛的柯博文設置主燈，有別於過去以生肖為主的形式，帶給民眾新鮮感。今年燈會全面禁菸，記者今天實地走訪西門展區，走到禁菸範圍末端，發現標語數量相對不足，民眾恐不易確認禁菸範圍。

根據記者實地走訪，整體西門展區主打泡泡瑪特的六大IP，相關燈飾主要匯聚在西門捷運一號、六號出口周邊，8公尺高的Baby Molly主燈位在西門紅樓廣場前，以展開雙臂的俏皮形態迎接民眾，走到一號出口周邊，可以沿途欣賞LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA、DIMOO的超萌燈組，星星人燈組則是坐落在六號出口上方仰望星空，展現潮流、可愛氛圍，不過正對面卻是台北天后宮的祈福光橋，兩者風格形成對比，一方面展現出台北的多元性，但衝突感略顯強烈。

其餘大型燈組坐落在中華路一段，該路段匯集各宮廟、企業設計的燈組，以及兩組熊讚燈飾，風格不一，有標示作品的告示牌已遭破壞。走進中山堂園區可看到各組別競賽燈區，以及今年燈節的小提燈領取處，官網明確標註二號服務台領取，不過一到現場卻變成一號服務台，經詢問現場工作人員才說將改正。

民眾張先生提前來探點，發現小提燈領取處與官網有差異，感到疑惑，本次燈節與過往不同，以大型IP為主題，一定會與亮燈後的LABUBU合影。民眾林小姐表示，個人認為潮流感不足，除了泡泡瑪特，其餘燈組亮點普通。

本屆燈會全面禁菸，「西門展區」禁菸範圍東至延平南路、南至長沙街二段、西至西寧南路、北至開封街二段所圍之區域，含人行道、騎樓、巷弄、孝字號天橋上方路面，禁菸時間為燈組亮燈的週一至週五晚間17時至22時，以及2月27日及週六、週日的下午14至22時。

另外在中山堂、福星國小周邊人行道、捷運西門站一號、六號出口周邊戶外區域、西門紅樓（含廣場）等處，為菸害防制法及已公告規範的全時段禁菸場所，在燈節期間維持全時段禁菸。

台北市府在西門展區大型路口的行道樹、電線桿上設置禁菸範圍圖與標語，不過多數禁菸標語分布在燈飾前後、西門町徒步區內，民眾若走到開封路二段、西寧南路巷尾，標語數量相對少見，難以辨別具體禁菸範圍。

西門展區共設置3處吸菸區，分別在孝字號天橋旁、長沙路二段上、峨眉停車場前，在燈區頭、尾都有設置吸菸區，比起年貨大街距離更接近展區，吸菸區皆以植栽包覆吸菸範圍，不過僅在孝字號天橋旁的吸菸區有架設頂棚，其餘兩處吸菸區，民眾若遇到雨天，恐需自行撐傘吸菸。

星星人燈組坐落在西門站6號出口上方仰望星空，展現潮流、可愛氛圍。（記者孫唯容攝）

西門展區共設3處吸菸區，分別在孝字號天橋旁、峨眉停車場前、長沙路二段上。圖中位於長沙路二段的吸菸區無頂棚，民眾需自行撐傘吸菸。（記者孫唯容攝）

多數禁菸標語分布在燈飾前後、西門町徒步區內，民眾若走到開封路二段、西寧南路巷尾，標語數量相對少見，難以辨別具體禁菸範圍。（觀傳局提供）

