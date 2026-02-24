台中免費午餐擴及私校弱勢生 藍綠都有意見

台中營養午餐免費補助擴大。學生用餐，圖非指弱勢生。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕今鬆口首曝免費營養午餐最新「折衷版」補助方案，原補助公立國中小學午餐免費，擴及補助私立國中小學及私、國立高中職「弱勢學生」。不過，台中市議會藍綠黨團均對擴大版僅有條件補助私校學生表示不滿意，綠營要求市府追減預算，拿煙火式活動預算來補，就夠讓全市公私立高中職以下學生吃免費午餐；藍營則表示雖有遺憾，但至少市府已善意回應，未來仍應朝公私立高中職以下全免費辦理。

盧秀燕1月突宣佈新學年補助公立國中小學生營養午餐免費，因私校學生被排除在外讓不少人有意見，議會教育文化委員會也通過市府應優先擴大納入私立國中小學及公私立高中職學生一體適用，但盧秀燕始終未鬆口。

市府今提出今年度第一次追加預算案，將追加歲入30億餘，歲出33億餘元，盧秀燕提及追加預算因辦理重點項目推動免費營養午餐案，須追加11億9344萬元，她並首度鬆口曝光，除原有補助公立國中小學生外，再增加補助私立國中小學到高職校及國立高中職校「弱勢學生」；教育局估比原訂21.4萬人外再增加6600人受惠，總經費年需36億。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻斥，之前教育局估公私立高中職到小學全面午餐免費約需42億，如今「半開放」私立弱勢學生受惠，距離全面免費僅差6億預算，市府只要刪減煙火式活動如台中購物節等預算就足夠因應，要求市府除辦追加預算外，也應一併辦理追減預算，省下來的預算用來達成學生午餐全面免費政策。

國民黨議黨團書記長李中則強調，國民黨團要求午餐免費應涵蓋全市國中小及公私立高中職，以完善十二年國民教育理念，但市府因財政問題未能一步到位全面補助，黨團雖有遺憾，但肯定市府善意回應，未來盼在財政允許情況下擴大全面補助，另提醒市府未來推動政策應避免弱勢生被標籤化。

