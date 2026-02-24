68國逾萬件作品中勝出 「高雄車站共感空間」獲德國iF設計大獎

高雄車站共感空間獲德國iF設計大獎。（鐵道局提供）

交通部鐵道局今宣布，台鐵高雄車站公共藝術「高雄車站共感空間計畫」，從68國逾萬件作品中脫穎而出，榮獲2026德國iF設計大獎。

鐵道局說明，該計畫是由台灣「侯林設計」與德國藝術團隊「URBANSCREEN」跨國打造作品，成功讓台灣城市美學與公共建設躍上國際舞台。

鐵道局指出，2026德國iF設計獎競爭空前激烈，吸引來自全球68國、高達10003件作品參賽，「高雄車站共感空間計畫」在「藝術與文化展覽/裝置」類別中脫穎而出。

鐵道局引述國際評審團說法，針對該計畫的「理念（Idea）」與「差異化（Differentiation）」指標給予高度評價，肯定其將深厚文化底蘊轉化為前衛空間體驗的卓越設計力，在破萬件作品中展現無可取代的獨特性。

鐵道局指出，車站是城市的舞台，而設計靈感正源自台灣傳統聚落中最具包容性的「廟埕廣場」，設計團隊將廟埕的信仰空間與情感連結 ，延伸為6件融合歷史與科技的公共藝術作品：「聽蒸汽」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」。

透過聲音旋律與光線色彩的共同「拚場」，不僅是對傳統文化美學的現代回應 ，更讓世界看見台灣獨特的城市生命力。

鐵道局強調，獲獎是一份榮耀，更是對全體參與團隊的最高肯定，誠摯邀請國內外旅客親臨高雄車站，親身感受這座屬於城市的文化新地標。

高雄車站公共藝術獲2026德國iF設計獎。（記者王榮祥攝）

