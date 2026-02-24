高雄市跨雙館書展開展，勞動風景躍上文學與影像。（高雄市勞工局提供）

為深化高雄勞動文史的公共呈現，並延續影像與文學跨域成果，勞工博物館攜手高雄文學館，跨館合作於今（24）日推出「當職人書寫時」書展，邀請市民在高雄煦暖的春日裡，沿著水岸漫步在勞博館與文學館之間，走進職人書寫與快門下的勞動日常，重新閱讀高雄多元而真實的勞動風景。

該活動特別設計集章任務活動，民眾可自勞工博物館領取活動明信片、打「上班卡」開始，參觀書展蒐集戳章，再前往高雄文學館完成書寫或閱讀任務，最後打「下班卡」兌換限量成果書冊，讓觀展成為一趟具象而完整的勞動旅程。

勞工局表示，聯合書展為文化部「快門下的勞動史」計畫所延伸的行動，由勞工博物館與高雄文學館密切合作，整合勞動文史研究、影像典藏與文學創作能量，將勞動影像與職人書寫轉化為可親近的公共展示與參與式體驗，展現文化資源跨館共享的實踐成果。

今天由兩館同步推出主題書展，分別在勞工博物館3樓展場，以及高雄文學館1樓文學書房展出勞工攝影集、勞工文學作品、勞動影像出版品及計畫成果專書，呈現勞動經驗如何透過文字與影像被保存與再詮釋。

此外，勞博館也透過書展活動，啟動「勞動日常攝影史料徵集」，邀請民眾提供戰後至千禧年間勞動相關影像，聚焦高雄港灣產業、臨港產業聚落及傳統市場等勞動日常。

勞工局指出，希望透過與文學館協力蒐集與推廣，一點一滴來補足官方紀錄之外的城市勞動記憶，讓未被書寫的工作時刻，成為公共典藏的一部分。攝影徵集以數位檔案為主，也可協助相紙數位化，徵集至今年年底為止，歡迎市民踴躍參與，攜手為高雄留下屬於勞動的文字與光影。

