228連假公路地雷路段、時段曝！ 搭國道客運最高享6折優惠

228連假重點路段交通疏導措施。（圖由公路局提供）

週五（27日）將迎來3天的228連假，公路局表示，預估這次連假主要以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及壅塞路段，或是選擇搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價85折優惠，再加入TPASS 2.0會員最高可享6折優惠。

公路局預估，連假觀光旅遊車潮將於連假第一、二天湧現，返工車潮則預估連假第二、三天陸續出現，預估台1線水底寮至楓港路段，南下2月27日10-13時、北上3月1日17-18時會壅塞；台9線蘇花路廊南下2月27日7-8時、北上3月1日11-17時會壅塞。

請繼續往下閱讀...

連假期間台61線部分路段也可能出現壅塞情形，公路局表示，鳳鼻至香山路段，南下2月26日16-18時、2月27日10-13時及14-15時，北上2月28日18-20時、3月1日17-21時；竹南路段南下2月27日10-13時，北上2月28日15-21時、3月1日15-20時；以及中彰大橋改建路段，南下2月26日17-19時、2月27日9-17時及2月28日10-14時，北上2月28日15-21時及3月1日15-20時，皆可能出現壅塞。

公路局提醒用路人，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因橋梁改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，因此已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線資訊可變標誌（CMS）及替代路線指引標誌行駛，避免塞在車陣中。

公路局表示，銜接國道之台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官～成功路段及大里二～霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統交流道等，以及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里～大武崙路段、台2線及台2乙線關渡～淡水路段、台9甲線新店～烏來路段、台3線大溪～慈湖、大湖及古坑～梅山路段、台21線日月潭周邊路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

在公共運輸方面，公路局表示，連假期間業者提供2.7萬班次及95萬座位數，截至昨天已售出約3.5萬張預售票；公路局推出多項優惠措施，優惠期間為2月26日至3月1日，若選擇搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價85折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金，2項優惠疊加後，最高可享6折優惠。

公路局表示，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費；或是搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，上週剛結束春節連續假期，推估的南北向尖峰日及每日交通量均與實際情形約相符，交通狀況大致順暢，其中台9線蘇花路廊北向尖峰日交通量較去年增加15%，整體旅行時間卻縮短約12分鐘，顯示交通疏導措施發揮成效。國道客運方面，春節期間提供票價優惠路線總計疏運62萬人，較去年春節成長1%，其中東部路線運量成長更高達11%。

228連假優惠措施。（圖由公路局提供）

民眾均可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App掌握最新路況與疏運措施。（圖由公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法