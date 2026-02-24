嘉義市義昌公園地下停車場啟用 地標「鑽石之心」有如羅浮宮

嘉義市義昌公園地下停車場啟用，眾人在地標「鑽石之心」前剪綵。（記者林宜樟攝）

嘉義市政府獲中央補助1億971萬元，加上自籌1億6391萬元，投入2億7362萬元興建義昌公園地下停車場，以及有如羅浮宮的地標「鑽石之心」，今天完工啟用，可提供147席汽車停車位及公園周邊106格機車停車位，並通過候選綠建築標章審查，導入自然採光、節能照明與雨水回收滯洪系統，同時建置智慧停車導引與車牌辨識系統，兼顧環境永續與管理效率，是嘉義市交通建設全面升級重要里程碑。

嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、交通部公路局雲嘉南養護工程分局分局長郭清水等出席竣工典禮。黃敏惠表示，感謝里長及周邊居民的體諒與支持，義昌公園地下停車場的啟用，是市府回應舊城區停車需求與排水改善的重要成果，停車場汽車停車位中9席設有電動車充電樁，兼顧現代科技發展下智慧停車的需求，公園結合透水鋪面，兼具防洪與氣候調適等多元功能。

黃敏惠說，後續嘉北國小地下停車場及崇文國小地下停車場工程將於今年陸續完工啟用，未來三座停車場形成完整停車網絡後，將有效改善嘉義市整體停車環境，提升都市機能，為產業發展與觀光動能提供更完善的交通基礎。

市府交通處長呂獎慧表示，嘉北國小地下停車場已接近完工，預計3月初竣工、年中啟用；文化公園對面的崇文國小地下停車場完工後，可再新增421席停車位，提升市區停車便利性，滿足市民及來嘉觀光旅客需求。

交通處指出，義昌公園地下停車場已於今年2月13日上午9點先試營運，因應農曆春節期間周邊廣大的停車需求，試營運期間停車使用情形踴躍，印證推動義昌公園地下停車場的必要性與迫切性。

義昌公園地下停車場啟用。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠說明義昌公園地下停車場興建過程。（記者林宜樟攝）

