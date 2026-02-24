振奮！11隻小虎鯨守護同伴擱淺4死 台人救援7隻野放成功

7隻生命跡象穩定的小虎鯨，在眾人戒護下搭乘吊車登上救援船，送往恆春外海約3海里處野放。（成大鯨豚中心及楊啟泰提供）

國境之南最動容的搶救行動，在今日傍晚劃下完美句點！屏東車城海口沙灘清晨11隻小虎鯨集體擱淺，在各單位接力守護一整天後，傍晚5時許迎來最令人振奮的時刻。7隻生命跡象穩定的小虎鯨，在眾人戒護下搭乘吊車登上救援船，送往恆春外海約3海里處野放。當牠們陸續躍入蔚藍大海、彼此守候共游的那一刻，現場志工不禁熱淚盈眶。

這起罕見的集體擱淺事件，雖然其中4隻在發現時已無生命跡象，但活下來的7隻小虎鯨，展現了極強的生命力與同儕羈絆。成大鯨豚中心主任王浩文指出，這群小虎鯨疑因集體陪伴天性，為了守護身體不適的同伴才誤入淺灘。為了確保牠們能平安重返家園，海生館與成大團隊昨日在岸際開挖人工池進行保濕與血液採樣監測，長灘飯店及在地鄉親、議員潘芳泉更主動支援人力物資，展現國境之南強大的凝聚力。

昨日傍晚5時許，救援行動進入最後關鍵，7隻小虎鯨依序由吊車平穩吊掛上船，航向恆春外海。抵達離岸3海里處後，救援人員依序讓小虎鯨回到大海。感人的是，志工觀察到先下海的小虎鯨並未獨自離去，而是在周邊海域徘徊等待，直到同伴們陸續入水後，這7隻劫後餘生的小虎鯨才再度集結，成群結隊朝深海游去。

成大鯨豚中心強調，昨日的成功關鍵在於各單位火速進行的「減壓」與「監測」。儘管個體脆弱，但在屏東縣府、海保署及在地志工無私聯手下，成功完成這場與時間賽跑的搶命任務。隨著小虎鯨消失在海平線，這場震撼恆春半島的救援，也成為近年來最成功的鯨豚野放案例之一。

7隻生命跡象穩定的小虎鯨，在眾人戒護下搭乘吊車登上救援船，送往恆春外海約3海里處野放。（董松山提供）

7隻生命跡象穩定的小虎鯨，在眾人戒護下搭乘吊車登上救援船。（記者蔡宗憲攝）

