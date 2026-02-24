為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2/24國際討厭香菜日 台中百年餅店推出香菜太陽餅

    2026/02/24 18:44 記者蔡淑媛／台中報導
    台中百年餅店陳允寶泉在「國際討厭香菜日」推出香菜太陽餅。（記者蔡淑媛攝）

    台中百年餅店陳允寶泉在「國際討厭香菜日」推出香菜太陽餅。（記者蔡淑媛攝）

    2月24日「國際討厭香菜日」，喜歡的人視為靈魂，不喜歡的人避之唯恐不及，台中百年餅店「陳允寶泉」也選在今天推出話題新品「香菜太陽餅」，姓名中含「香」或「菜」同音字者即可享優惠，為期一週；台中工策會總幹事陳學聖也來試吃，為台中糕餅掛保證。

    陳允寶泉董事長翁羿琦直言自己就愛吃香菜，吃什麼都要加，愛極了特殊的香菜芬芳，為了讓台中特產太陽餅更發揚光大，過去曾加入在地知名辣椒醬做成辣味太陽餅，這次經2年多的研發，製作香菜太陽餅，讓太陽餅加入多重美味，沒想到還蹦出抹茶香味。

    陳允寶泉大方分享香菜太陽餅食譜，總經理陳溢輝強調採用新鮮香菜製作，香菜低溫烘乾，經由特殊的低溫研磨機器，磨成香菜粉再融入餡料與餅皮，不過香菜粉的濃度與比例，就經過2年的測試與調整，終於完成最完美的香菜太陽餅。

    翁羿琦也說，透過這台獨特的乾燥機，能成功保留香菜的香味，不會有些香料食材加熱會變苦、變色，一般用茶入菜的糕餅，香味在，餅卻變乾，這次嘗試香菜沒問題，又香又好看，討厭吃香菜的員工試吃時還以是抹茶口味，喜歡吃香菜的人則是一口接一口，這次跳脫太陽餅原來只有麥芽糖內餡的單調口味，讓台中名產有多重變化，讓消費者有更多選擇。

    陳學聖則大讚陳允寶泉，不但為了打進日本市場，研究一口吃太陽餅，讓日本人坐在榻榻米上吃一口、不掉屑，這次打做出香菜太陽餅，融入台灣的在地口味，是天才才想得到的事，吃了一定讓人感動，抓住台灣的好味道。

    陳允寶泉也在今天下午2時24分同步開賣香菜太陽餅，並推出「香菜勇者姓名挑戰」，2月24日至3月3日期間，凡姓名中含「香」或「菜」同音字者即可享優惠，若同時含兩字可享買一送一，甚至若姓名即為「香菜」者，還可免費獲得一盒香菜太陽餅。

    翁羿琦直言自己就愛吃香菜，推出香菜太陽餅要讓台中特產太陽餅更發揚光大。（記者蔡淑媛攝）

    翁羿琦直言自己就愛吃香菜，推出香菜太陽餅要讓台中特產太陽餅更發揚光大。（記者蔡淑媛攝）

    陳學聖表示，香菜太陽餅，融入台灣的在地口味，抓住台灣的好味道。（記者蔡淑媛攝）

    陳學聖表示，香菜太陽餅，融入台灣的在地口味，抓住台灣的好味道。（記者蔡淑媛攝）

    香菜太陽餅使用新鮮香菜低溫烘乾磨粉摻入餡料與餅皮。（記者蔡淑媛攝）

    香菜太陽餅使用新鮮香菜低溫烘乾磨粉摻入餡料與餅皮。（記者蔡淑媛攝）

    台中百年餅店陳允寶泉在「國際討厭香菜日」推出香菜太陽餅。（記者蔡淑媛攝）

    台中百年餅店陳允寶泉在「國際討厭香菜日」推出香菜太陽餅。（記者蔡淑媛攝）

