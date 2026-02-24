為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北拖吊業者獅子大開口 消保官：追查移請檢方嚴懲

    2026/02/24 18:15 記者翁聿煌／新北報導
    新北市政府。（資料照）

    新北市新店區日前發生拖吊車業者趁人之危，獅子大開口收費爭議，新北市消費者保護官辦公室主任王治宇表示，消保官正循線追查業者中，業者的惡劣做法可送檢方依刑法起訴嚴懲，受害車主均是在網路上尋找不知名的拖吊業者

    ，提醒民眾遇到拋錨時，務必尋找有信譽的業者避免受害。

    王治宇指出，他近期也曾聽聞友人的小孩機車拋錨，在台北市區拖吊，短短數公里行程，竟被業者收取4萬元的事件，年輕人因社會經驗有限，只好乖乖提款付錢，甚至還要簽保密協定，不得對外張揚，否則另有罰款，讓年輕人受害還不敢申訴。

    發生消費糾紛後，業者會辯稱已在網路上說明拖吊的計價方式，甚至有的還表示，只要出車就要收錢，不管最後是否委託其進行服務，種種花招令人防不勝防。

    王治宇表示，消費者如果向消保官辦公室提申訴，必須掌握業者的公司行號名稱、行址等資料，但是被害者往往在車輛故障時六神無主，透過手機的網路資訊打電話或LINE聯絡業者到場拖吊，待完成服務後，也沒有對方的名片等據以申訴。

    王治宇說，消保官辦公室對業者此種趁人之危的手法十分重視，正在追查業者身分，在此之前，提醒民眾在車輛故障時，不要隨便在網路上聯繫不知名的拖吊業者服務，尤其可參考其他民眾提供的受害經驗，及拖吊車牌號碼比對拖吊車，以免上當。

