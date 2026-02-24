不肖業者在大甲溪畔燒廢棄物？ 中市環局：若查獲將依空污法開罰

豐原區國豐路附近大甲溪畔，疑似遭人違法燃燒廢棄物。（中市議員謝志忠提供）

民進黨台中市議員謝志忠接獲民眾陳情，指今天上午起在台中市豐原區國豐路附近一直聞到臭味，令人噁心想吐，謝志忠通報環保局及警方透過空拍機等稽查，果然發現有人在大甲溪畔燃燒不明物體，消防局派員撲滅火勢，環保局表示，現場看不出是燃燒什麼東西，豐原警分局調閱沿路監視畫面，追查是否有人為縱火。環保局表示，若查獲將依違反空污法開罰。

謝志忠議員表示，接獲民眾陳情指大甲溪畔又有超明顯臭味，令人聞了噁心想吐，他前往查看，果然味道很不好聞，立即通報環保局出動空拍機沿岸搜查，果然在大甲溪畔河床樹林中發現疑似有人燃燒物品產生臭味，消防局派員撲滅現場火勢。

環保局稽查人員表示，因現場物品幾乎都燃燒殆盡，無法判定究竟是燃燒什麼東西；豐原警分局已派員調閱沿路監視器畫面，追查是否有人縱火、故意燃燒廢棄物等行為。環保局表示，若查獲違法露天燃燒廢棄物，將依空污法開罰。

台中市議員謝志忠（左二）要求警方調查是否有人惡意燃燒廢棄物。（謝志忠提供）

