    首頁 > 生活

    台鐵平溪線1日遊！白天暢覽山城秘境 晚間天燈節閃耀夜空

    2026/02/24 18:32 記者黃政嘉／新北報導
    十分站周邊的觀瀑吊橋緊鄰鐵道路段，與行駛列車形成獨特景致。（圖由新北市觀旅局提供）

    嶺腳站可欣賞昔日作為聚落連通功能的嶺腳古橋。（圖由新北市觀旅局提供）

    台鐵平溪支線平溪站周邊散布多條健行步道與歷史景點，像觀音巖、日治防空洞及警報鐘等。（圖由新北市觀旅局提供）

    2026新北市平溪天燈節活動將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場登場，新北市觀光旅遊局邀請旅客共襄盛舉，施放天燈祈福許願，並可結合周邊景點規劃順遊行程，像搭乘台鐵平溪支線，從熱鬧老街到靜謐山林，層層鋪展山城旅遊魅力，另建議民眾多利用大眾交通運輸工具往返天燈活動會場。

    　平溪區以天燈文化聞名國際，尤其十分地區為合法施放天燈範圍中的重要據點之一，新北市觀旅局推薦民眾搭乘平溪支線可先抵達十分站，鐵道旁聚集許多天燈店家、文創小店與特色美食，形成熱鬧的老街聚落，車站周邊也分布多處自然景觀，其中，觀瀑吊橋緊鄰鐵道路段，列車行駛而過形成的獨特景致，是旅途中不可錯過的必拍畫面。

    　望古站保留純樸山村風貌，沿著月臺旁小徑步行，可先抵達慶和吊橋遺跡，接著進入步道可探訪望古瀑布，沿途翠綠林木與潺潺水聲相伴，並有簾幕般的瀑布景觀迎面而來，適合喜愛大自然與攝影的旅人細細感受山林之美。

    　嶺腳站可欣賞昔日作為聚落連通功能的嶺腳古橋、見證礦業繁盛時期的蔡家洋樓古厝與商號遺跡，以及附近隱身林間溪谷的嶺腳瀑布，為旅程增添自然氣息與人文記憶探索趣味。

    　平溪站則為平溪支線的核心聚落，平溪老街沿鐵道蔓延，販售傳統五金、美食小吃與祈福天燈，抬頭便能看見列車從屋頂上方駛過的奇景，周邊更散布多條健行步道與歷史景點，像是觀音巖、日治防空洞及警報鐘等，是體驗在地生活文化的最佳據點。

    　終點菁桐站則充滿濃厚懷舊氛圍，從木造的菁桐車站、菁桐礦業生活館與日式宿舍群，透露著往昔採煤歲月風采，再漫步滿牆祈願竹筒的老街及品嘗特色礦工便當，相關活動訊息可至2026新北市平溪天燈節官網查詢。

    菁桐站從木造的菁桐車站、菁桐礦業生活館與日式宿舍群，充滿往昔採煤的歲月風采。（圖由新北市觀旅局提供）

