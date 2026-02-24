為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「米其林補給站」成亮點 台南古都馬3/1開跑

    2026/02/24 17:59 記者洪瑞琴／台南報導
    賽事補給兼顧美味與專業運動需求。（台南市府提供）

    賽事補給兼顧美味與專業運動需求。（台南市府提供）

    2026台南古都馬拉松「米其林補給站」，將端出竹馨居勇伯豆花，圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

    2026台南古都馬拉松「米其林補給站」，將端出竹馨居勇伯豆花，圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

    「2026台南古都國際半程馬拉松」將於3月1日清晨在永華市政中心前南島路鳴槍開跑，賽事一大焦點就是話題十足的「米其林補給站」，首度將高規格餐飲元素融入賽道體驗，邀集在地名店進駐，包括阿霞飯店現蒸米糕、阿文米粿及竹馨居勇伯豆花等人氣美食，讓跑者衝線後不只補充能量，更能大啖台南經典滋味，把「美食之都」的招牌端上補給桌，成為本屆最吸睛亮點。

    人氣美食端上桌

    本屆賽事邁入第20周年，總報名人數達2萬5289人，創歷屆新高，並吸引36國、417名國際跑者共襄盛舉，規模與國際能見度同步提升。台南市長黃偉哲表示，馬拉松不僅是健康運動，更是城市行銷與國際交流的重要平台。台南選手曾赴日本小松市參賽交流，如今也迎來各國跑者齊聚古都，以運動深化城市友誼。

    體育局指出，適逢20周年，總獎金突破百萬元，其中半馬冠軍可獨得10萬元，競爭精彩可期。補給規劃全面升級，除米其林補給外，也設置蔬食能量站，提供素鹹酥雞、素咖哩牛肉飯及素蔬菜粥等多元選擇。沿線更結合善化牛肉湯、南化黑糖塊、玉井黃金蕎麥麵、學甲虱目魚丸、安平蚵仔煎、官田菱角酥與菱角魚鬆，以及玉井烏魚子芒果乾等，兼顧營養與地方特色，讓賽道化身移動式美食嘉年華。

    當天各組起跑時間為21公里組5時30分、10公里組6時00分、5公里健康休閒組及新增體驗組6時15分，分流出發避免壅塞。當日清晨4時起實施交通管制，預計上午10時全面解除。從競技拚戰到味蕾饗宴，古都馬以跑步為名，串聯體育、觀光與美食，讓世界跑進台南，也讓台南跑向國際舞台。

    2026台南古都馬拉松報名人數更勝往年，圖為2025年賽事盛況。（台南市府提供）

    2026台南古都馬拉松報名人數更勝往年，圖為2025年賽事盛況。（台南市府提供）

