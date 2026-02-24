台中午餐免費擴及私校？盧秀燕曝折衷版

台中營養午餐免費照顧對象擴大補助私校弱勢學生。（記者廖耀東攝）

台中下學年起公立國中小學營養午餐免費，但有意角逐台中市長的綠委何欣純及藍委楊瓊瓔認為應不分公私立補助，立法院副院長江啟臣也認為若預算允許可再擴大，台中市長盧秀燕遲未鬆口。議會3月下旬開議在即，台中市預計辦理追加預算，盧秀燕今在市政會議首曝最新「折衷版」營養午餐補助方案，擴及補助私立國中小學及私、國立高中職「弱勢學生」也免費，教育局估比原訂21.4萬人再增加6600人，總經費年需36億。

盧秀燕1月突跟進台中市長蔣萬安營養午餐免費政策後，因台中市僅補助公立國中小學午餐免費，估21.4萬人受惠，政策宣佈後不少私校家長不滿被排除在外，何欣純與楊瓊瓔均認為照顧學生不應有公、私立之分，應擴大私校國小到高中職學校學生一併免費，江啟臣則指出，若財政允許可再擴大，台中市藍綠議員也一再要求應公私立一併免費，不過，盧秀燕始終沒有正面回應。

請繼續往下閱讀...

今日台中市政會議中市府提出今年度第一次追加預算案，將追加歲入30億餘，歲出33億餘元，盧秀燕提及追加預算佔最大宗的是免費營養午餐案，須追加11億9344萬，她並首度鬆口曝光，除原有補助公立國中小學生外，再增加補助私立國中小學到高職校及國立高中職校「弱勢學生」，雖有很多人問就讀私校的家庭狀況較好、政府還需補助嗎，考量有部份弱勢學生經特別甄選方案如體育班等入學私校，也一併照顧。

盧秀燕說，未來補助學校午餐免費一年所需高達36億，因自115學年度9月開學後實施，只要編一半預算約18億即可，扣除原已補助午餐的2萬名高中職弱勢學生，這次需追加近12億預算，相關追加預算案將送議會審議，盼議會支持通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法