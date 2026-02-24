東縣府將攜8業者 登上東京國際食品展

縣府將再帶領台東業者前進東京國際食品展。（記者劉人瑋攝）

台東縣政府今年再度攜手8家在地業者於3月10日至13日參展亞洲最大、全球第二大的「2026年東京國際食品展」，向國際市場展現來自台東山海之間的食材風味與飲食文化。這次台東關山米未來也將進軍熊本連鎖超市，台積電熊本廠員工也有機會吃到台灣味。有業者預測，今年可能會是台東在日本的豐收年。

縣府財政及經濟發展處指出，本次台東館將以「山海之間」為主題，現場透過日本主廚現場料理展演，運用台東山海食材的多元風味，搭配參展業者產品的分享推薦，讓日本通路與國際買主，以更貼近的方式進一步強化台日之間的食材連結與交流，活動更透過一對一商談媒合與日本餐廳為期3個月的「台東祭」合作活動安排，促進台東產業與日本通路、餐飲業者合作關係。

請繼續往下閱讀...

縣府帶著業者前往東京食品展已4年有餘，幾乎不見從食品展直接獲利、談下生意。甚至如「山漾食品」推出釋迦釀酒與冷凍鮮果出現日本三星米其林餐廳，收入還佔全營業額20%也非透過食品展。

累積近百次得獎紀錄的「允芳茶園」老闆娘胡淑清說，日方做生意十分保守，「他們一直在觀察台方，又擔心茶葉混入他國茶葉，還想壓價」，因此透過參展遲遲未能談成，「台東紅烏龍品質佳，不可能與東南亞茶葉等價、賠錢賣」，但認為不少日方廠商「應該觀察得差不多，今年台東眾商家可能都能談下台日合作」，更重要的是，東京食品展不只有日方廠商，自己與荷蘭談合作也是透過此展媒合。

比較特別的是，今年首批有精米參展。推動有機水稻栽種與食農教育的「梓園碾米工廠有限公司」第三代接班人之一的范植皙說，日方有3年緩衝期，觀察產品穩定度與品質，才無法立即談妥大量外銷，僅每年少量銷日。「緩衝期」也將結束。

日本先前是經歷過疫情，接著是有系統的減產稻米，范植皙說，從2024年日方就洽談進口關山米，但不少日方糧商不清楚進口米有配給額限制，最大一單的20到30噸米就因此賣不過去，目前自家在日本做有機農產品，也未有農藥檢問題，還取得認證，看好日本市場。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

縣府將再帶領台東業者前進東京國際食品展。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法