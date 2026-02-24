為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    短影音存詐騙風險 周春米進校園提醒學童注意

    2026/02/24 17:23 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣長周春米進校園提醒學童要注意短影音和詐騙並與學生玩自拍。（記者葉永騫攝）

    為提升學童影音辨識能力及防詐意識，屏東縣長周春米今天（24日）到九如國小宣導短影音平台潛藏的各類風險，勉勵學童提升對社群平台相關議題的認識與判斷能力，學會思辨查證、勇於求助，打造安全、健康的校園環境。

    「反詐3C-冷靜（Calm）、查證（Check）、求助（Call）」及「反詐4不-不點擊、不填寫、不匯款、不轉傳」，是網路平台必須要了解問題，縣長周春米昨天到九如國小與學童一起同樂，宣導各種的數位陷阱，拒絕短影音潛藏的詐騙危機。

    周春米表示，隨著短影音成為生活的一部分，許多假投資、詐騙訊息可能悄悄藏身其中，令人防不勝防，盼透過友善校園週宣導，提醒學童留意短影音潛藏的風險與危機，也希望孩子們將所學帶回家中，與長輩分享正確的網路安全觀念，讓數位風險遠離校園與家庭。

    她也說明，屏北鄉親的圖書館與托嬰中心將於年中動工，未來圖書館將規劃親子共讀空間、閱讀空間及國際會議廳，打造兼具學習與交流的優質場域，並預告月底連假，紙風車劇團將在和生市地重劃區帶來《燈怪》大戲，邀請大小朋友一同走進劇場，沉浸在戲劇的奇幻與感動之中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    短影音詐騙潛在許多風險，周春米進校園提醒學童要多加注意。（記者葉永騫攝）

